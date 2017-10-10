Овермарс в новом сезоне станет спортивным директором «Арсенала»

Голландский специалист является спортивным директором «Аякса» с 2012 года. По данным издания, Овермарс достиг договоренности с «канонирами» о назначении, которое должно состояться в следующем сезоне.

Овермарс, которому в марте исполнилось 44 года, защищал цвета «Арсенала» в 1997—2000 годах. В составе лондонской команды он стал чемпионом Англии, обладателем кубка страны. Овермарс также выступал за голландские «Аякс», «Виллем II», «Гоу Эхед Иглс», испанскую «Барселону», провел 86 матчей за сборную Нидерландов.