Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Альберт Солер не будет отвечать за вопросы в сфере футбола в «Барселоне»
МОСКВА, 10 окт —
МОСКВА, 10 окт —
По данным издания, Солер, который вошел в структуру менеджмента «сине-гранатовых» в 2014 году, встретился с президентом клуба Жозепом Марией Бартомеу и попросил отпустить его с должности. Бартомеу удовлетворил прошение Солера, который сообщил, что чувствует, что «перегорел» после непростого летнего периода дозаявок.
Предполагается, что Солер сконцентрируется на решении задач в других видах спорта — баскетболе, гандболе,
Функции, которые исполнял Солер, перейдут к директору клуба по футбольным вопросам Хосепу Сегуре, отмечает издание.