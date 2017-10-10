Альберт Солер не будет отвечать за вопросы в сфере футбола в «Барселоне»

По данным издания, Солер, который вошел в структуру менеджмента «сине-гранатовых» в 2014 году, встретился с президентом клуба Жозепом Марией Бартомеу и попросил отпустить его с должности. Бартомеу удовлетворил прошение Солера, который сообщил, что чувствует, что «перегорел» после непростого летнего периода дозаявок.