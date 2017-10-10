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12:24 (мск), источник: Р-Спорт

Альберт Солер не будет отвечать за вопросы в сфере футбола в «Барселоне»

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Директор «Барселоны» Альберт Солер больше не будет курировать футбольные вопросы в испанском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

Источник: AFP 2017

По данным издания, Солер, который вошел в структуру менеджмента «сине-гранатовых» в 2014 году, встретился с президентом клуба Жозепом Марией Бартомеу и попросил отпустить его с должности. Бартомеу удовлетворил прошение Солера, который сообщил, что чувствует, что «перегорел» после непростого летнего периода дозаявок.

Предполагается, что Солер сконцентрируется на решении задач в других видах спорта — баскетболе, гандболе, мини-футболе.

Функции, которые исполнял Солер, перейдут к директору клуба по футбольным вопросам Хосепу Сегуре, отмечает издание.

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