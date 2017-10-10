«Шахтер» объяснил перенос игры с «Астаной»

Большинство болельщиков обеспокоены решением перенести игру с «Астаной» из Караганды в Темиртау. «Шахтер» хочет внести ясность в эту ситуацию, объяснив причины и цели переноса.

Итак, изначально матч с «Астаной» был перенесен с 27 августа на 11 октября. Столичная команда, участвуя в еврокубках, имела право на перенос игры согласно регламенту и обратилась с соответствующей просьбой в Профессиональную футбольную лигу Казахстана. Единственное, что обсуждалось тогда — это возможная дата проведения встречи. Учитывая то, что «Астана» перенесла свой домашний поединок с «Окжетпесом» на резервный день — 25 октября, нам остался только один день — 11 октября, когда согласно утвержденному календарю можно было провести нашу встречу.

В вопросе переноса игры с «Астаной» мы преследовали и свои цели. Да, мы понимали, что игра состоится в будний день, а также усложнится и без того насыщенный график игр в связи с участием наших игроков в национальной и молодежной сборных Казахстана. Стоит отметить, что наш соперник находится в таких же условиях. На тот момент команда испытывала определенные сложности с составом и из-за участившихся травм нам было необходимо сделать небольшой перерыв. Вместе с тренерским штабом, клуб пришел к общему мнению, что игру следует перенести на более поздний срок с целью восстановления игроков.

Что касается переноса из Караганды в Темиртау, то из-за резкого ухудшения метеоусловий в Караганде и обильных осадков газон стадиона «Шахтер» находится в не совсем оптимальном состоянии. В этой связи вести подготовку к матчу с «Астаной» на основном поле команда не имела возможности. Так как она готовится к матчу на запасном поле стадиона «Шахтер» и в Темиртау, команда не могла заниматься на искусственном покрытии, а провести игру на натуральном газоне — это абсолютно разный футбол.

Мы переживаем за то, что это решение создало неудобства для болельщиков. Но следует понять, что футбольный клуб «Шахтер» хочет того, чтобы поле основного стадиона выдержало нагрузку в оставшихся домашних противостояниях.

Да, в теории мы могли провести матч на стадионе «Шахтер», ведь сейчас погода улучшилась. Отметим, что мы видели долгосрочный прогноз погоды и ожидали потепление. Если сейчас поле придет в непригодное состояние, то команда не сможет планомерно подготовиться к другим оставшимся играм. Помимо «Астаны» нас ожидает матч с «Кайсаром», после которого мы выезжаем на игру в Тараз, где будем играть на естественном газоне. Далее нас ждет домашняя игра против «Тобола», а после выездной матч с «Иртышом».

Сейчас наша задача, если погода будет нам благоволить, сохранить качество газона и всеми возможными силами принять «Кайсар» и «Тобол» в родных стенах. Самое главное, что оба этих матча будут проходить в выходные дни и мы хотим, чтобы они состоялись в Караганде. В данный момент на поле ведутся определенные работы по сохранению качества газона и работники стадиона «Шахтер» делают все возможное, чтобы следующие матчи и тренировки команды прошли в родных стенах.

Отметим, что у нас состоялась встреча с руководством области, на которой нас заверили, что в скором времени начнутся планомерные работы по улучшению качества газона основного поля на стадионе «Шахтер». Также в планах проект по замене покрытия нашего запасного поля на искусственный газон нового поколения с подогревом и возведения дополнительных трибун. Если все пойдет по плану, то в следующем году, при успешном прохождении этапа сертификации, все игры мы будем проводить на основном поле, либо на запасном, отвечающим всем требованиям.