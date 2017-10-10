Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Иран
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Болгария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Венгрия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Андорра
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Эстония
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Греция
Гибралтар
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки»
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
16:33 (мск), источник: Sports.kz

«Шахтер» объяснил перенос игры с «Астаной»

Карагандинский «Шахтер» объяснил перенос матча Премьер-Лиги с «Астаной в Темиртау.

Большинство болельщиков обеспокоены решением перенести игру с «Астаной» из Караганды в Темиртау. «Шахтер» хочет внести ясность в эту ситуацию, объяснив причины и цели переноса.

Итак, изначально матч с «Астаной» был перенесен с 27 августа на 11 октября. Столичная команда, участвуя в еврокубках, имела право на перенос игры согласно регламенту и обратилась с соответствующей просьбой в Профессиональную футбольную лигу Казахстана. Единственное, что обсуждалось тогда — это возможная дата проведения встречи. Учитывая то, что «Астана» перенесла свой домашний поединок с «Окжетпесом» на резервный день — 25 октября, нам остался только один день — 11 октября, когда согласно утвержденному календарю можно было провести нашу встречу.

В вопросе переноса игры с «Астаной» мы преследовали и свои цели. Да, мы понимали, что игра состоится в будний день, а также усложнится и без того насыщенный график игр в связи с участием наших игроков в национальной и молодежной сборных Казахстана. Стоит отметить, что наш соперник находится в таких же условиях. На тот момент команда испытывала определенные сложности с составом и из-за участившихся травм нам было необходимо сделать небольшой перерыв. Вместе с тренерским штабом, клуб пришел к общему мнению, что игру следует перенести на более поздний срок с целью восстановления игроков.

Что касается переноса из Караганды в Темиртау, то из-за резкого ухудшения метеоусловий в Караганде и обильных осадков газон стадиона «Шахтер» находится в не совсем оптимальном состоянии. В этой связи вести подготовку к матчу с «Астаной» на основном поле команда не имела возможности. Так как она готовится к матчу на запасном поле стадиона «Шахтер» и в Темиртау, команда не могла заниматься на искусственном покрытии, а провести игру на натуральном газоне — это абсолютно разный футбол.

Мы переживаем за то, что это решение создало неудобства для болельщиков. Но следует понять, что футбольный клуб «Шахтер» хочет того, чтобы поле основного стадиона выдержало нагрузку в оставшихся домашних противостояниях.

Да, в теории мы могли провести матч на стадионе «Шахтер», ведь сейчас погода улучшилась. Отметим, что мы видели долгосрочный прогноз погоды и ожидали потепление. Если сейчас поле придет в непригодное состояние, то команда не сможет планомерно подготовиться к другим оставшимся играм. Помимо «Астаны» нас ожидает матч с «Кайсаром», после которого мы выезжаем на игру в Тараз, где будем играть на естественном газоне. Далее нас ждет домашняя игра против «Тобола», а после выездной матч с «Иртышом».

Сейчас наша задача, если погода будет нам благоволить, сохранить качество газона и всеми возможными силами принять «Кайсар» и «Тобол» в родных стенах. Самое главное, что оба этих матча будут проходить в выходные дни и мы хотим, чтобы они состоялись в Караганде. В данный момент на поле ведутся определенные работы по сохранению качества газона и работники стадиона «Шахтер» делают все возможное, чтобы следующие матчи и тренировки команды прошли в родных стенах.

Отметим, что у нас состоялась встреча с руководством области, на которой нас заверили, что в скором времени начнутся планомерные работы по улучшению качества газона основного поля на стадионе «Шахтер». Также в планах проект по замене покрытия нашего запасного поля на искусственный газон нового поколения с подогревом и возведения дополнительных трибун. Если все пойдет по плану, то в следующем году, при успешном прохождении этапа сертификации, все игры мы будем проводить на основном поле, либо на запасном, отвечающим всем требованиям.

Решение перенести игру в Темиртау было непростым. Мы приносим свои извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию, но на данный момент мы бессильны. Просим понимания с Вашей стороны и надеемся на Вашу поддержку!

Сондерс до боя с Головкиным может потерять пояс WBO в поединке с Лемье
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки»
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»
ФИФА: ни Самару, ни другой город не лишат матчей ЧМ-2018
28-летний футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
Сборная Австралии вышла в раунд плей-офф отбора ЧМ-2018
Исландия. Сборная, которую любят все
Сборная России сыграет против Ирана в красной форме
Новости
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь