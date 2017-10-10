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13:45 (мск), источник: Чемпионат.com

В британском футболе вырос уровень расизма и других форм дискриминации

Организация Kick it Out, проводящая кампанию за равенство в спорте, опубликовала статистический материал, указывающий на существенный рост случаев проявления расизма, дискриминации по половым признакам, гомофобии и прочих форм дискриминации в британском футболе.

Источник: Reuters

Количество инцидентов растёт пятый год подряд. Если в сезоне-2012/13 было зафиксировано 77 таких случаев, то в сезоне-2015/16 их количество возросло до 402, а в сезоне-2016/17 было зафиксировано 469 эпизодов.

48% от общего числа сообщений, полученных в 2016−17 годах, связаны с дискриминацией по расовым признакам, 21% — с дискриминацией по половым признакам, а 17% жалоб связаны с религиозными убеждениями. Это касается как Премьер-лиги, так и низших дивизионов, а также женских футбольных турниров.

«Статистика отчётности Kick It Out за сезон 2016−17 годов явно указывает на то, что дискриминация по-прежнему распространена в этой прекрасной игре. Для нас это своевременное напоминание о том, что предстоит немалая работа, чтобы всё участники спортивных соревнований чувствовали себя в безопасности. Kick It Out призывает всех сообщать о любых проявлениях дискриминации, о которых они знают или испытывают на себе», — цитирует генерального директора организации Руисина Вуда интернет-издание Goal.

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