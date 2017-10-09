В Европе опять выбирают лучшего. Зачем?

Источник: Спорт-Экспресс

О ЧЕМ РЕЧЬ?

Всем известно, что «Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная награда в футболе. Еще в 1950-х ее придумал главный редактор журнала France Football Габриэль Ано — тот самый, кто изобрел Кубок европейских чемпионов (в будущем — Лигу чемпионов). С 1956 года этот приз вручался лучшим футболистам Европы, а впоследствии охватил и всю планету. В понедельник France Football объявил 30 новых претендентов на «Золотой мяч».

30? НО ВРОДЕ УЖЕ СОКРАТИЛИ ДО ТРЕХ. РАЗВЕ НЕТ?

Вы путаете. Уже известны три кандидата на награду лучшему футболисту по версии ФИФА — Месси, Криштиану Роналду и Неймар. 22 сентября Международная федерация футбола объявила эти фамилии, а 23 октября в Лондоне состоится торжественная церемония вручения приза. Формально он называется просто — The Best. К «Золотому мячу» он отношения не имеет.

ТОЧНО НЕ ИМЕЕТ?

Сейчас — нет. Как и до 2010 года, когда ФИФА приревновала France Football и предложила журналу вручать награду вместе. С 2010-го по 2015-й так было, а сейчас они «развелись» и выдают каждый свои призы.

ПОЧЕМУ ФИФА «РАЗВЕЛАСЬ» С FRANCE FOOTBALL?

Официальная причина — просто «не договорились». Но, скорее всего, все дело в деньгах. Финансовый монстр ФИФА способен раздавить кого угодно, даже одно из самых авторитетных спортивных изданий на планете. И, вполне вероятно, французские журналисты почувствовали давление со стороны футбольных чиновников и решили прекратить с ними сотрудничество. Теперь все вернулось к истокам, только ФИФА награждает лучших по итогам сезона, а не года.

КТО ВЫБИРАЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ?

Как и раньше, журналисты из стран всего мира. Вес голоса одинаковый у всех — как у главного редактора Marca или La gazzetta dello sport, так и у условного корреспондента из Малави. Сразу после итогов голосования France Football публикует фамилии всех, кто выбирал лучших. И любой желающий может узнать и посмеяться над результатами. Например, в прошлом голу журналист из газеты The Vanuatu Daily Post Newspaper (Вануату) поставил на первое место нападающего «Лестера» Джейми Варди.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОБЕДУ СЕЙЧАС?

France Football решил устроить из премии шоу, поэтому в течение понедельника порционно публиковал имена 30 кандидатов на премию. Для наглядности распределим их по амплуа.

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Марселу («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Матс Хуммельс («Бавария»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Нголо Канте («Челси»), Филиппе Коутинью («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Иско («Реал»), Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Луис Суарес («Барселона»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эдин Джеко («Рома»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»).

КОГДА СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ?