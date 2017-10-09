Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия0
Австрия1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия1
Грузия0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс0
Ирландия1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания0
Италия1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония4
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль0
Испания1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия2
Турция2
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина0
Хорватия2
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия2
Косово0
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
23:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Европе опять выбирают лучшего. Зачем?

Журнал France Football объявил имена 30 претендентов на «Золотой мяч». Объясняем, в чем ее отличия от похожей премии ФИФА.

Источник: Спорт-Экспресс

О ЧЕМ РЕЧЬ?

Всем известно, что «Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная награда в футболе. Еще в 1950-х ее придумал главный редактор журнала France Football Габриэль Ано — тот самый, кто изобрел Кубок европейских чемпионов (в будущем — Лигу чемпионов). С 1956 года этот приз вручался лучшим футболистам Европы, а впоследствии охватил и всю планету. В понедельник France Football объявил 30 новых претендентов на «Золотой мяч».

30? НО ВРОДЕ УЖЕ СОКРАТИЛИ ДО ТРЕХ. РАЗВЕ НЕТ?

Вы путаете. Уже известны три кандидата на награду лучшему футболисту по версии ФИФА — Месси, Криштиану Роналду и Неймар. 22 сентября Международная федерация футбола объявила эти фамилии, а 23 октября в Лондоне состоится торжественная церемония вручения приза. Формально он называется просто — The Best. К «Золотому мячу» он отношения не имеет.

ТОЧНО НЕ ИМЕЕТ?

Сейчас — нет. Как и до 2010 года, когда ФИФА приревновала France Football и предложила журналу вручать награду вместе. С 2010-го по 2015-й так было, а сейчас они «развелись» и выдают каждый свои призы.

ПОЧЕМУ ФИФА «РАЗВЕЛАСЬ» С FRANCE FOOTBALL?

Официальная причина — просто «не договорились». Но, скорее всего, все дело в деньгах. Финансовый монстр ФИФА способен раздавить кого угодно, даже одно из самых авторитетных спортивных изданий на планете. И, вполне вероятно, французские журналисты почувствовали давление со стороны футбольных чиновников и решили прекратить с ними сотрудничество. Теперь все вернулось к истокам, только ФИФА награждает лучших по итогам сезона, а не года.

КТО ВЫБИРАЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ?

Как и раньше, журналисты из стран всего мира. Вес голоса одинаковый у всех — как у главного редактора Marca или La gazzetta dello sport, так и у условного корреспондента из Малави. Сразу после итогов голосования France Football публикует фамилии всех, кто выбирал лучших. И любой желающий может узнать и посмеяться над результатами. Например, в прошлом голу журналист из газеты The Vanuatu Daily Post Newspaper (Вануату) поставил на первое место нападающего «Лестера» Джейми Варди.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОБЕДУ СЕЙЧАС?

France Football решил устроить из премии шоу, поэтому в течение понедельника порционно публиковал имена 30 кандидатов на премию. Для наглядности распределим их по амплуа.

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Марселу («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Матс Хуммельс («Бавария»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Нголо Канте («Челси»), Филиппе Коутинью («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Иско («Реал»), Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Луис Суарес («Барселона»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эдин Джеко («Рома»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»).

КОГДА СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ?

Представители журнала еще не объявили дату вручения премии, но, скорее всего, она пройдет в середине декабря — как в прошлом году.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Кто претендует на «Золотой мяч»: что нужно знать о призе
«Мы позади в генетическом плане». Нелепые эпизоды отбора на ЧМ
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Айлендерс» в НХЛ
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь