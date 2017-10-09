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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

В Швеции футболист забил 21 гол в одном матче

В матче шестого дивизиона чемпионата Швеции «Эскильстуна» обыграла «Эстермальм» со счётом 28:3.

В составе победителей 21 гол на свой счёт записал 25-летний нападающий Себастьян Нигард, сообщает Aftonbladet.

«Когда после матча мне сказали, что я забил 21 гол, это прозвучало как что-то невероятное. Я действительно потерял счёт своим голам после того, как забил первые десять. До матча шутили в раздевалке, что я забью сопернику десять голов. А когда к перерыву на моём счету было уже семь мячей, меня попросили просто выйти на второй тайм и продолжать в том же духе.

Мой друг из клуба первого шведского дивизиона «Эребру» Филип Рогич позвонил мне после игры и спросил, не является ли информация о 21 голе шуткой. Ещё он сказал, что на следующий день я проснусь знаменитостью, потому что об этом достижении напишут в газетах. Я с ним не согласился, но, похоже, он был прав.

Странное чувство, когда забиваешь 21 гол. Кажется, что каждая атака заканчивается точным ударом. В ходе игры соперник поменял голкипера. Тот вышел на поле и сказал мне, что с моими голами на сегодня покончено. Однако я забил ему ещё 14. Думаю, ему было стыдно после матча.

За день до игры я был на отличной вечеринке. Сказал нашему тренеру после матча: «Жаль, у меня похмелье, иначе забил бы сегодня все 30», — сказал Нигард.

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