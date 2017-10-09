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21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто претендует на «Золотой мяч»: что нужно знать о призе

France Football назвал 30 кандидатов на получение главного футбольного трофея. Здесь есть чему удивиться.

Источник: Reuters

Кто вручает этот приз?

До 2009 года журнал France Football определял игрока года при помощи опроса журналистов. Обладателями приза в разные годы, в частности, становились советские футболисты Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов, в постсоветский период — украинец Андрей Шевченко. В 2008-м Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч» впервые в карьере, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», а ещё через 12 месяцев передал права на трофей своему вечному конкуренту Лионелю Месси.

В 2010-м Международная федерация футбола и France Football заключили договор об объединении двух наград — «Золотого мяча» и «Игрока года ФИФА». Так родилась самая престижная — «Золотой мяч ФИФА». Героя года определяли уже по результатам голосования не только журналистов, но и профессионалов игры — главных тренеров и капитанов всех национальных сборных. Однако в прошлом году популярный французский журнал прекратил партнёрство с ФИФА. Стороны возвращаются к прежнему формату, France Foootball, как и раньше, будет выявлять обладателя «Золотого мяча» на основе опроса журналистов.

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Где и когда пройдёт церемония?

Место и время пока не были объявлены. Обычно церемония проходит в середине декабря — в прошлом году Роналду получил четвёртый «Золотой мяч» 12 числа. Пока что известны только имена 30 претендентов, которые France Football объявлял в течение всего понедельника. Полный список можно посмотреть здесь.

Неожиданности

Защитники и вратари в этом списке при нынешней системе выбора лучшего футболиста мира выглядят как минимум смешно. Последний раз защитник получал «Золотой мяч» в 2006 году — это был Фабио Каннаваро. И если Серхио Рамос или Марсело ещё могут побороться с забивными форвардами, то Леонардо Бонуччи или Матс Хуммельс — вряд ли. В этой связи очень жаль, что, скорее всего, не получит награду и легендарный Джиджи Буффон.

Зато приятно, что France Football следит за неочевидными кандидатами на «Золотой мяч». Садио Мане, Дрис Мертенс и Эдин Джеко провели отличные сезоны в командах, занимавших не самые высокие места, и всё равно попали в список.

Фавориты

Здесь вы не увидите новых фамилий. Криштиану Роналду, похоже, наиграл на право сравняться с Лионелем Месси по количеству «Золотых мячей», завоевав для «Реала» второй Кубок чемпионов подряд. Конкуренцию, пожалуй, им навяжет 222-милионный Неймар, который получил полную свободу в «ПСЖ». Предыдущий «бронзовый призёр» награды Антуан Гризманн слабо провёл 2017 год и вряд ли получит много голосов журналистов.

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