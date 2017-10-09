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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович может вернуться на поле в декабре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше, чем предполагалось.

Источник: Reuters

Как сообщает The Sun, 36-летний швед способен вернуться на поле еще в декабре, хотя ранее утверждалось, что до января он не сыграет.

По данным источника, Ибрагимович, который лечится с апреля, настроен вернуться на поле уже в игре с «Арсеналом» 2 декабря.

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