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Ибрагимович может вернуться на поле в декабре
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше, чем предполагалось.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше, чем предполагалось.
Как сообщает The Sun, 36-летний швед способен вернуться на поле еще в декабре, хотя ранее утверждалось, что до января он не сыграет.
По данным источника, Ибрагимович, который лечится с апреля, настроен вернуться на поле уже в игре с «Арсеналом» 2 декабря.