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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уэйн Руни: Готов отказаться от бомбардирских рекордов ради золота на чемпионате мира

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни лестно отозвался о легенде английского футбола сэре Бобби Чарльтоне.

Источник: Reuters

Кроме того, он отметил, что хотел бы обменять бомбардирские рекорды на золото чемпионата мира. Напомним, форвард «ирисок» ранее сообщил о том, что он принял решение завершить международную карьеру.

— Сэр Бобби был великим игроком, он всегда будет легендой, — цитирует Mirror Руни. — Горжусь тем, что мне выпала честь побить его рекорды по голам за «МЮ» и сборную Англии. Бобби был рад за меня, хотя чувствовалось, что он был немного расстроен. И его можно понять: рекорды держались долго время.

Но у него до сих пор есть одно достижение, которым мы все хотели бы обладать, — он выигрывал чемпионат мира. Я бы отказался от всех своих бомбардирских рекордов ради золотой медали чемпионата мира.

Эвертон
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