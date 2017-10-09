Уэйн Руни: Готов отказаться от бомбардирских рекордов ради золота на чемпионате мира

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Кроме того, он отметил, что хотел бы обменять бомбардирские рекорды на золото чемпионата мира. Напомним, форвард «ирисок» ранее сообщил о том, что он принял решение завершить международную карьеру.

— Сэр Бобби был великим игроком, он всегда будет легендой, — цитирует Mirror Руни. — Горжусь тем, что мне выпала честь побить его рекорды по голам за «МЮ» и сборную Англии. Бобби был рад за меня, хотя чувствовалось, что он был немного расстроен. И его можно понять: рекорды держались долго время.