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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси, Обамейянг, Кавани, Хуммельс и Бензема претендуют на «Золотой мяч»

France Football объявил имена ещё пяти претендентов на «Золотой мяч» 2017 года.

Источник: Reuters

На почётный трофей номинированы нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, защитник «Баварии» Матс Хуммельс и форвард «Реала» Карим Бензема.

Ранее были названы имена 20 футболистов, которые также претендуют на «Золотой мяч». Среди них значатся: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентуса»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реала») и Садио Мане («Ливерпуля»).

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