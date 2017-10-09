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19:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Пожизненный контракт с «Барселоной» не запрещает Иньесте покинуть команду

ТАСС, 9 октября. Испанский футболист Андрес Иньеста, подписавший пожизненный контракт с испанской «Барселоной», сможет покинуть команду по собственном желанию. Об этом сообщает портал Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.

33-летний полузащитник заключил бессрочное соглашение с «Барселоной» 6 октября. По информации RAC1, в контракте игрока есть пункт, который позволяет ему покинуть команду по собственному желанию. Для этого футболисту надо будет заранее предупредить команду до 30 апреля каждого года. Если Иньеста покинет «Барселону», то он получит денежный бонус.

Иньеста является воспитанником «Барселоны», за основную команду клуба он выступает с 2002 года. С тех пор он сыграл за «Барселону» более 400 матчей и забил 34 гола, в составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов.

В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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