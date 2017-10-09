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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Впервые за 19 лет в чемпионате Италии в первых семи турах не было тренерских отставок

После первых семи туров чемпионата Италии не был уволен ни один тренер.

Источник: AFP 2017

Это произошло впервые за 19 лет, последний раз такое случалось в сезоне-1998/99.

Напомним, что в прошлом сезоне после двух туров был уволен главный тренер «Палермо» Давиде Баллардини. Всего в том году было уволено 12 тренеров в чемпионате Италии.

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