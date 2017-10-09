Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.
Впервые за 19 лет в чемпионате Италии в первых семи турах не было тренерских отставок
После первых семи туров чемпионата Италии не был уволен ни один тренер.
После первых семи туров чемпионата Италии не был уволен ни один тренер.
Это произошло впервые за 19 лет, последний раз такое случалось в сезоне-1998/99.
Напомним, что в прошлом сезоне после двух туров был уволен главный тренер «Палермо» Давиде Баллардини. Всего в том году было уволено 12 тренеров в чемпионате Италии.