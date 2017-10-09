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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае?

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в ближайшее время может сменить клубную прописку, утверждает Le10sport.com.

Источник: Reuters

Руководство парижан должно продать несколько игроков, чтобы не выйти за рамки финансового fair play.

При этом отмечается, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери все еще рассчитывает на хавбека, восстановившегося от травмы. Но руководство «ПСЖ» пытается найти новый клуб в Китае для 29-летнего аргентинца.

Напомним, что Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. В текущем сезоне футболист провел за «Пари Сен-Жермен» 6 матчей во всех турнирах, ни забив ни одного гола.

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