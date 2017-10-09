Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.
«ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае?
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в ближайшее время может сменить клубную прописку, утверждает Le10sport.com.
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в ближайшее время может сменить клубную прописку, утверждает Le10sport.com.
Руководство парижан должно продать несколько игроков, чтобы не выйти за рамки финансового fair play.
При этом отмечается, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери все еще рассчитывает на хавбека, восстановившегося от травмы. Но руководство «ПСЖ» пытается найти новый клуб в Китае для 29-летнего аргентинца.
Напомним, что Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. В текущем сезоне футболист провел за «Пари Сен-Жермен» 6 матчей во всех турнирах, ни забив ни одного гола.