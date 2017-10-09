«ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае?

Источник: Reuters

Руководство парижан должно продать несколько игроков, чтобы не выйти за рамки финансового fair play.

При этом отмечается, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери все еще рассчитывает на хавбека, восстановившегося от травмы. Но руководство «ПСЖ» пытается найти новый клуб в Китае для 29-летнего аргентинца.