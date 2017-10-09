Месси снова продают. Что это значит?
Рассказываем о новых слухах вокруг будущего звездного аргентинца.
Рассказываем о новых слухах вокруг будущего звездного аргентинца.
КОНТРАКТ ШРЕДИНГЕРА
8 октября испанское издание AS подлило масла в угли уже начавшего потухать костра трансферных слухов вокруг Лионеля Месси. «Манчестер Сити» готов сделать официальное предложение «Барселоне» — англичане якобы хотят заплатить 400 миллионов евро, чтобы переманить его к себе. С окружением футболиста ведутся серьезные разговоры, теперь все зависит от самого аргентинца. Громкая новость — ну еще бы, — но без особой конкретики.
Мировые СМИ «продают» Месси в «Сити» все лето и осень. Основная причина — неопределенность с новым контрактом аргентинца с каталонским клубом. Этакий контракт Шредингера — он то ли есть, то ли его нет.
Напомним, что история с продлением соглашения аргентинской звезды тянется невероятно долго, и нет ей конца. 5 июля «Барселона» объявила, что все договоренности достигнуты, дело за малым — поставить подпись, что Месси должен был сделать на торжественной церемонии после выхода из отпуска. 7 июля в интервью Catalunya Ràdio президент
Эпопея с переходом Неймара в «ПСЖ» переключила все внимание на себя, и о контракте Месси попросту забыли. К тому же, формальных поводов не доверять президенту не было — аргентинец ведь не опровергал его слова. Незамеченным прошло и то, что не было никакой официальной презентации и торжественной церемонии, как не было и фотографий Месси с ручкой в руке. Вместо этого было красочное видео, сделанное клубом, в котором, под хэштегом #messi2021, рассказывалась история аргентинца в
«А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?..
Переполох поднялся, когда возник прецедент — в конце августа в сети пошли новости, что «Ман Сити» отсчитал 300 миллионов евро (именно столько составляют отступные за аргентинца) и ждет
Спортивный
На дворе уже почти середина октября, но никакой конкретики по поводу нового контракта Месси так и нет. Зато есть новая информация о «Сити» и дополнительных 100 миллионах евро. Что же стоит за всеми этими трансферными слухами и какими «за» и «против» может руководствоваться Месси, принимая решение об уходе из
ЗА
1. Туманное будущее «Барселоны» в независимой Каталонии. Помимо всех сомнений, которые могли возникнуть у Месси на старте сезона — уход Неймара и, как следствие, снижение конкурентных качеств каталонского клуба, плюс неудачная трансферная политика «Барсы» (говорят, трансфер Коутинью, в итоге оставшегося в «Ливерпуле», был личной просьбой Месси), — сейчас добавляется еще одно, очень существенное. Никто в руководстве «Барселоны» прямо сейчас НЕ ПОНИМАЕТ, что делать, если Каталония отделится от Испании. 1 октября мятежный регион в едином порыве проголосовал за независимость, так что этот вариант более чем возможен. И тогда «Барселону» ждут тяжелые времена: исключение из ла лиги и всех европейских турниров, долгий процесс возвращения в элиту и тяжелый финансовый кризис. Захочет ли Месси остаться в этот момент с клубом — большой вопрос.
2. Новый вызов. Это звучит немного странно, но, если представить на мгновение, что сборная Аргентины не попадет на чемпионат мира, что вполне возможно, то никаких серьезных вызовов судьбы у Месси больше не будет. Он, конечно, может доиграть и до Катара-2022, но это маловероятно. Клубный футбол в Испании уже давно покорен, так почему бы не махнуть напоследок через
3. Родные лица. В «Ман Сити» есть Гвардьола, Агуэро и Отаменди — тренер, с которым связаны самые яркие его клубные воспоминания, и два друга из сборной Аргентины. Веский повод, чтобы сказать «да».
ПРОТИВ
1. «Привычка свыше нам дана…» То же издание AS несколько противоречит себе — по его информации, жене Месси комфортно в столице Каталонии, и она не хочет переезжать
2. Обретенная уверенность в силах клуба. Месси действительно мог насторожиться в начале сезона — «Барса» потеряла Неймара и безвольно уступила «Реалу» битву за Суперкубок Испании. Но вот уже семь туров ла лиги позади, каталонцы идут на первом месте, не потеряв ни одного очка, а сам аргентинец далеко впереди всех в гонке бомбардиров (11 мячей).
3. Продленный контракт Иньесты. Новое соглашение с доном Андресом тоже заключалось долго и тяжело. Наконец, на прошлой неделе стало известно, что «Барселона» предложила своему капитану пожизненный контракт, и тот поставил под ним свою подпись. Вдруг это послужит примером и для Месси?
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Пока ясность есть лишь в нескольких моментах.
Разумеется, если его новый «контракт Шредингера» не лежит