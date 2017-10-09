Месси снова продают. Что это значит?

Источник: Спорт-Экспресс

КОНТРАКТ ШРЕДИНГЕРА

8 октября испанское издание AS подлило масла в угли уже начавшего потухать костра трансферных слухов вокруг Лионеля Месси. «Манчестер Сити» готов сделать официальное предложение «Барселоне» — англичане якобы хотят заплатить 400 миллионов евро, чтобы переманить его к себе. С окружением футболиста ведутся серьезные разговоры, теперь все зависит от самого аргентинца. Громкая новость — ну еще бы, — но без особой конкретики.

Мировые СМИ «продают» Месси в «Сити» все лето и осень. Основная причина — неопределенность с новым контрактом аргентинца с каталонским клубом. Этакий контракт Шредингера — он то ли есть, то ли его нет.

Напомним, что история с продлением соглашения аргентинской звезды тянется невероятно долго, и нет ей конца. 5 июля «Барселона» объявила, что все договоренности достигнуты, дело за малым — поставить подпись, что Месси должен был сделать на торжественной церемонии после выхода из отпуска. 7 июля в интервью Catalunya Ràdio президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу обмолвился, что новый контракт — дело решенное, а еще через пару недель в Майами, в разговоре с ESPN, добавил: «Месси уже подписал все бумаги, и мы лишь хотим сделать официальную презентацию, когда вернемся в Барселону».

Эпопея с переходом Неймара в «ПСЖ» переключила все внимание на себя, и о контракте Месси попросту забыли. К тому же, формальных поводов не доверять президенту не было — аргентинец ведь не опровергал его слова. Незамеченным прошло и то, что не было никакой официальной презентации и торжественной церемонии, как не было и фотографий Месси с ручкой в руке. Вместо этого было красочное видео, сделанное клубом, в котором, под хэштегом #messi2021, рассказывалась история аргентинца в сине-гранатовой форме. И всем от этого видео было тепло на душе.

«А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?..

Переполох поднялся, когда возник прецедент — в конце августа в сети пошли новости, что «Ман Сити» отсчитал 300 миллионов евро (именно столько составляют отступные за аргентинца) и ждет сине-гранатовые реквизиты для их перечисления. Все улыбнулись и попросили руководство каталонцев отмахнуться от этих слухов, как от назойливых мух, новым контрактом Месси. Тут-то и выяснилось, что никакого контракта нет и в помине.

Спортивный вице-президент каталонцев Жорди Местре признался, что «детали обговорены, соглашение достигнуто, и мы лишь ждем подтверждения даты для подписания всех бумаг». Кхе-кхе, а чем же тогда занимались представители клуба и футболиста полтора месяца до этого? Выходит, президент «Барселоны» несколько раз публично солгал, выдав желаемое за действительное?

На дворе уже почти середина октября, но никакой конкретики по поводу нового контракта Месси так и нет. Зато есть новая информация о «Сити» и дополнительных 100 миллионах евро. Что же стоит за всеми этими трансферными слухами и какими «за» и «против» может руководствоваться Месси, принимая решение об уходе из сине-гранатового клуба?

ЗА

1. Туманное будущее «Барселоны» в независимой Каталонии. Помимо всех сомнений, которые могли возникнуть у Месси на старте сезона — уход Неймара и, как следствие, снижение конкурентных качеств каталонского клуба, плюс неудачная трансферная политика «Барсы» (говорят, трансфер Коутинью, в итоге оставшегося в «Ливерпуле», был личной просьбой Месси), — сейчас добавляется еще одно, очень существенное. Никто в руководстве «Барселоны» прямо сейчас НЕ ПОНИМАЕТ, что делать, если Каталония отделится от Испании. 1 октября мятежный регион в едином порыве проголосовал за независимость, так что этот вариант более чем возможен. И тогда «Барселону» ждут тяжелые времена: исключение из ла лиги и всех европейских турниров, долгий процесс возвращения в элиту и тяжелый финансовый кризис. Захочет ли Месси остаться в этот момент с клубом — большой вопрос.

2. Новый вызов. Это звучит немного странно, но, если представить на мгновение, что сборная Аргентины не попадет на чемпионат мира, что вполне возможно, то никаких серьезных вызовов судьбы у Месси больше не будет. Он, конечно, может доиграть и до Катара-2022, но это маловероятно. Клубный футбол в Испании уже давно покорен, так почему бы не махнуть напоследок через Ла-Манш, чтобы посмотреть, как устроена премьер-лига изнутри?

3. Родные лица. В «Ман Сити» есть Гвардьола, Агуэро и Отаменди — тренер, с которым связаны самые яркие его клубные воспоминания, и два друга из сборной Аргентины. Веский повод, чтобы сказать «да».

ПРОТИВ

1. «Привычка свыше нам дана…» То же издание AS несколько противоречит себе — по его информации, жене Месси комфортно в столице Каталонии, и она не хочет переезжать куда-либо, особенно, в Англию: климат в Манчестере — не чета барселонскому. Да и сам Месси окружен в «Барсе» таким комфортом и заботой, к которым он привык, что ему может просто не захотеться менять это на что-то неизвестное.

2. Обретенная уверенность в силах клуба. Месси действительно мог насторожиться в начале сезона — «Барса» потеряла Неймара и безвольно уступила «Реалу» битву за Суперкубок Испании. Но вот уже семь туров ла лиги позади, каталонцы идут на первом месте, не потеряв ни одного очка, а сам аргентинец далеко впереди всех в гонке бомбардиров (11 мячей).

3. Продленный контракт Иньесты. Новое соглашение с доном Андресом тоже заключалось долго и тяжело. Наконец, на прошлой неделе стало известно, что «Барселона» предложила своему капитану пожизненный контракт, и тот поставил под ним свою подпись. Вдруг это послужит примером и для Месси?

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пока ясность есть лишь в нескольких моментах. Во-первых, очевидно, что больше всего на свете Месси сейчас заботит попадание сборной Аргентины на ЧМ-2018. В ночь со вторника на среду его ждет важнейший матч против Эквадора, после которого может быть оперативно принято любое решение — как положительное, так и отрицательное. Во-вторых, через 84 дня, с 1 января 2018-го, Месси сможет вести переговоры с другими клубами, поскольку его соглашение с «Барсой» действует до 30 июня следующего года.