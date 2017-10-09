Яворский: B Казахстан едут за деньгами — это миф

— Полтора года в Казахстане как оценишь?

— Период в «Тоболе» очень много мне дал. Прежде всего, уверенность в своих силах. Ведь если не брать последние полгода в УПЛ в 2015-м, когда мы вылетали, то я не был основным игроком, больше на замены выходил. А в «Тоболе» с этим проблем не было. Также меня полюбили болельщики, с руководством отношения хорошие были. Я и сейчас могу набрать людей в Костанае и хорошо побеседовать.



Кстати, скажу, что в Казахстан едут за деньгами — это миф. По крайней мере, у меня такого не было. Я постоянно играл и от этого получал удовольствие, а что касается денег, то почти сразу после подписания контракта там упал курс тенге и я потерял существенно в деньгах.



— «Тобол» дважды с тобой финишировал седьмым в чемпионате. Это был приемлемый результат?

— Да. Мы выиграли вторую шестерку два раза, хотя задачи были финишировать только в первой. Для Тобола это была большая трагедия, ведь они чемпиона страны 2010 года, играли в еврокубках… Выходит, что я ушел оттуда с нерешенной задачей.



— Не просили остаться?

— У меня был полуторагодичный контракт. После первых шести месяцев сразу начали говорить о продлении, на лучших условиях. Но процесс затянулся, потом пришел новый тренер. Он был категоричен — не продлевать соглашение со мной, ведь я легионер. А в Казахстане очень жесткие условия для иностранцев.



— Было непривычно возвращаться из «Тобола» в Первую лигу Украины?

— Да, больше было непривычно. Ведь тут мы играли первым номером, все команды «садились», а я привык наоборот — в Украине мы всегда от обороны играли. Пришлось учиться, как вскрывать оборону. Даже чувствовали себя в некоторых матчах Барселоной или, по крайней мере, Шахтером. Поэтому полгода в Первой лиге — также однозначно позитивный опыт. Другой нюанс — поля. В Мариуполе у нас с этим без проблем, а вот на выезде привыкли к плохим.



— Говорят, что в Казахстане с газонами также проблема…

— Есть такое. Там после зимы, в марте, играют на синтетике — это реально проблема, ведь травму быстро можно получить. Меня звала, например, команда, которая все матчи играет на синтетике. Но я не пошел туда.