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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира-2017

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира 2017 года, который будет проходить в Абу-Даби.

Источник: AFP 2017

В турнире примут участие победители клубных турниров всех конфедераций ФИФА, а также чемпион ОАЭ «Аль-Джазира».

Мадридский «Реал», который является действующим чемпионом соревнований, начнёт выступления с полуфинала. Соперник «Реала» определится, когда победитель пары’Аль-Джазира — «Окленд Сити» (Новая Зеландия) сыграет с сильнейшим клубом Лиги чемпионов азиатской конфедерации футбола.

В другом четвертьфинале 9 декабря сыграют «Пачука» (Мексика) и победитель Лиги чемпионов африканской конфедерации футбола. Победитель этой пары 12 декабря встретится в полуфинале с победителем Кубка Либертадорес. Финал и матч за третье место запланированы на 16 декабря.

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