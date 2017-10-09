Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира-2017

Источник: AFP 2017

В турнире примут участие победители клубных турниров всех конфедераций ФИФА, а также чемпион ОАЭ «Аль-Джазира».

Мадридский «Реал», который является действующим чемпионом соревнований, начнёт выступления с полуфинала. Соперник «Реала» определится, когда победитель пары’Аль-Джазира — «Окленд Сити» (Новая Зеландия) сыграет с сильнейшим клубом Лиги чемпионов азиатской конфедерации футбола.