Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снятый ко дню рождения Путина клип с «Меркель» поразил сеть
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Летевший из Дубая самолет экстренно приземлился в Челябинске
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полицейские сутки издевались с украинки
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
12:49 (мск), источник: ТАСС

Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар вошел в число 30 номинантов на приз лучшему футболисту года «Золотой мяч». Об этом сообщает французское издание France football, которое является учредителем награды.

Источник: AP 2017

Ранее бразилец вошел в шорт-лист на приз лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Неймар перешел летом из «Барселоны» в ПСЖ, выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2016/17 бразилец помог «Барселоне» завоевать Кубок Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Франс футбол» вручает «Золотой мяч» с 1956 года, в 2010-м решив объединить свое голосование с выбором ФИФА. Шесть лет подряд лауреаты получали «Золотой мяч ФИФА», однако в 2017 году международная федерация вновь решила учредить самостоятельный приз.

С 2008 года лучшими футболистами мира становились аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси или португальский полузащитник мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Аргентинец выигрывал приз рекордные пять раз, португалец — четыре.

 Мутко: результат сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике выглядит приемлемым
Тарпищев: Шараповой выгодно выступление на "ВТБ Кубке Кремля" с точки зрения рейтинга
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Квартальнов выиграет у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100
«Это не трагедия». Тренер сборной Уругвая — о ситуации Месси
Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь