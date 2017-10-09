Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»

Ранее бразилец вошел в шорт-лист на приз лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Неймар перешел летом из «Барселоны» в ПСЖ, выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2016/17 бразилец помог «Барселоне» завоевать Кубок Испании.
«Франс футбол» вручает «Золотой мяч» с 1956 года, в 2010-м решив объединить свое голосование с выбором ФИФА. Шесть лет подряд лауреаты получали «Золотой мяч ФИФА», однако в 2017 году международная федерация вновь решила учредить самостоятельный приз.
С 2008 года лучшими футболистами мира становились аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси или португальский полузащитник мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Аргентинец выигрывал приз рекордные пять раз, португалец — четыре.