«Из-за жары за первую неделю скинул пять килограммов». Белорус в чемпионате Индии

— В эстонской «Нарве» ты много играл и забивал. Почему решил уйти?

— Во-первых, был далеко от семьи. Во-вторых, команда стала немного сбавлять. Начались непонятные разговоры, претензии к игрокам. Было неприятно — как и Артуру Котенко, другим ребятам. Решил уехать домой. Плюс появились неплохие варианты. Изначально в клубе хотели получить за меня компенсацию. Но спустя неделю передумали и сказали: можешь уходить свободно. Практически везде трансферное окно уже было закрыто. Но вот возник вариант с Индией — я доволен.

— Как он стал возможен?

— Еще когда играл в «Нарве», была возможность перейти в клуб из Мальты. Но за меня просили денег. Вернулся домой, стал тренироваться с «Городеей», за что клубу спасибо. Потом позвонил агент: не хочешь поехать в Индию — сразу на контракт, без просмотра? Поговорил с женой, с родителями, все взвесил и решил, что это неплохой вариант.

— Кто твой агент?

— Ой, здесь все сложно. Агентов несколько. Один — из Москвы. Он сотрудничает со вторым — из Эстонии. И они связаны с третьим — из Индии.

— Главная причина перехода — желание пожить в необычной стране?

— Можно сказать и так. К тому же других вариантов особо не было. Да, здесь жарко. Придется немножко потерпеть. Чемпионат длится шесть с половиной месяцев. Но ни о чем не жалею.

— Долго раздумывал?

— Оценивал, как часто смогу видеть семью, какие условия, есть ли бонусы за голы. Спрашивал у агента, могут ли в клубе пробить то, это. Я знал, куда ехал. Возьмем ту же погоду. Когда чемпионат стартует, а это начало ноября, здесь начнется сезон дождей, станет прохладнее.

Источник: Прессбол

— А какая температура сейчас?

— Около тридцати пяти градусов. Душно. За первую неделю скинул пять килограммов. Вначале потел так, что казалось, будто меня закрыли в бане и при этом постоянно подливают воду на камни. Сейчас тело уже адаптировалось.

— Пытались отговорить от переезда?

— Мама была против. Мол, далеко, толком не будешь видеть семью. Жена изначально тоже была не в восторге. А потом одобрила идею.

— Как ты их убеждал?

— Что самое главное для любого работника? Условия. И зарплата, и проживание… Объяснил им, все нормально. Скучаю по семье, по друзьям. В этом плане тяжеловато.

— Финансовые условия в Индии лучше, чем в Эстонии и Беларуси?

— Да.

— Семью решил не перевозить?

— Да. У жены хорошая работа. Плюс ребенок ходит в садик, занимается хоккеем в школе «Динамо». Тренировки пять раз в неделю. Перетягивать их смысла не было. По возможности будем летать друг к другу.

— У тебя были опасения перед поездкой?

— Накануне отлета сделал прививки. Одну от столбняка и еще две от укусов насекомых. Жена сказала: обязательно сделай, чтобы потом не было проблем.

— Сколько времени ты добирался до Индии?

— Из Минска в Москву летел где-то час пятнадцать. Из Москвы до Дели — пять с половиной. Там меня забрал водитель, и еще часа четыре ехали до Чандигарха. Больше утомила езда на машине.

— Почему на традиционном фото при подписании контракта ты держишь в руках меч?

— Если честно, не углублялся в этот вопрос. Сказали: надо сфотографироваться так. В руках меч, на шее оранжевый шарфик. Наверное, это такая традиция. Подобные фото сделали со всеми новичками.

Источник: Прессбол

— Бытовые условия?

— Снимаю дом. Спальня, кухня, комната, где можно смотреть футбол, большая терраса… Все нормально. Кроме меня, в доме живут одноклубник из Сенегала Кассим Айдара (он тоже раньше играл в Эстонии) и тренер.

— Главный тренер?!

— Да, испанец Хуан Луис Перес Эррера. Дом у нас трехэтажный. Можно сказать, каждому по этажу. Пока подыскивается другой вариант, тренер живет здесь. Мы особо не пересекаемся. Встретились, «Good Morning» — «Good Morning», машина забрала на тренировку… Хотя можем, к примеру, обсудить игру.

— Едите вместе?

— А у нас обед и ужин проходит на базе. Правда, иногда однообразие надоедает, и тогда я хожу кушать в другое место: в «Burger King» или «KFC». В Индии не принято есть мясо. Корова — священное животное. Только курицу с пастой разрешено иногда употреблять. А так чуть ли не ежедневно у них на обед и ужин рис.

— Болельщики и даже журналисты уже успели назвать твою «Минерву Пенджаб» командой второго дивизиона. Это же неверно?

— Абсолютно. Команда играет в высшей лиге. В Индии есть еще и Суперлига, завязанная на спонсорских контрактах. Чтобы заработать, туда приезжают звезды: Дель Пьеро, Анелька… В этом есть и пиар. Чемпионат длится пять месяцев, но футболисты получают деньги за год. Команды, которые занимают в нашей лиге места с первого по четвертое, переходят туда. То есть, по сути, в Индии два первых дивизиона: Суперлига и наша Ай-лига.

— Твоя команда полностью профессиональная, или есть и любители?

— Любителей нет. Все как в нормальной профессиональной команде. Общий обед, заезд… Никто не подрабатывает. Время начала тренировок варьируется. Занятие может быть и в пять утра, и в четыре дня. Все серьезно.

Источник: Прессбол

— В пять утра?!

— Да. Вернее, в пять отъезд на тренировку. В пять тридцать — начало. По белорусскому времени это три ночи. Все из-за жары. Душно здесь иногда становится уже в шесть утра. Но я привык. Иногда и дома ложился спать в два, просыпался в семь, вел ребенка в садик. Могу прийти после тренировки и подремать пару часиков.

— Кто сильнее: твой нынешний или бывший клуб?

— Даже не знаю. Там была русскоязычная команда. А здесь пока есть легко недопонимание с партнерами. Кто-то говорит на хинди, кто-то — на английском, кто-то — на французском. А в футбольном плане, мне кажется, «Минерва» посильнее. Что касается белорусских команд, то сравнивать не хочется.

— База «Минервы» отличается от баз других твоих клубов?

— Да. Базы в Могилеве, Витебске, Бобруйске — это одно. Здесь — совсем другое, непонятное для меня. Территория растянута. Мимо может пробежать собака, в стороне на стоянке припарковано много мотоциклов, неподалеку люди играют в волейбол… Из-за жары, кстати, поля полусухие. Но их поливают ночью. Как я понял, на базе также готовят парней и девчонок к армии. Они лазают по тросам, подтягиваются, участвуют в каких-то соревнованиях… Интересно наблюдать.

— В «Минерве» есть какие-нибудь клубные традиции?

— Играли первый матч сезона — на Кубок Пенджаба. Президент, молодой человек, взял рупор и сам стал заводить детей, занимающихся в академии, болельщиков. Было смешно и неожиданно.

— Ты в команде едва ли не самый опытный игрок?

— Да. Нам с Кассимом по тридцать. Старше нас никого нет. Но я и в «Нарве» был самым опытным — вместе с Артуром Котенко. У «Минервы» много молодых игроков, серьезная академия. Не так давно в Дели на юношеском (U-17) чемпионате мира сборная Индии встречалась с американцами. Я смотрел матч по телевизору. Приехал премьер-министр, было шоу… Так в индийской команде профессионально футболом занимаются только шесть человек, и все — из «Минервы».

— Кроме тебя, в клубе еще четыре легионера?

— Да. Японец, сенегалец Кассим… Есть парень Вильям — по-моему, из Ганы. Перспективный — ездил и в «Мидлсбро», и в «Селтик»… Но начинал скучать и всякий раз возвращался. Одновременно на поле могут находиться четверо иностранцев. Наши легионеры в основном играют в защите или полузащите. Со всеми партнерами нормально общаюсь. Шутим, прикалываемся.

Источник: Прессбол

— Над тобой подшучивали?

— Да. Возвращаемся после бассейна домой. Ребята говорят: «Дима, бери кекс, вкусный». Спрашиваю: «Без специй?» — «Да, да». Закидываю в рот — как начало жечь внутри! Сразу выплюнул. Весь автобус как давай надо мной смеяться! А вот в гости к партнерам пока не ходил. Особо и не походишь. Родные, друзья задавали вопрос: «Ну что, загорел уже?». Куда там: одну тренировку провел в 35-градусную жару — и ничего не хочется. Думаешь: скорее бы вернуться домой и включить кондиционер.

— Как тебе в целом местная кухня?

— Нормально. Правда, специй много. Обратились к повару, чтобы хотя бы для нас, легионеров, готовил не такие острые блюда. Не знаю, как местные ребята могут употреблять столько специй. Мне кажется, если бы я столько ел, наверное, уже драконом стал бы! Попробовал — так пришлось пять литров воды выпить, чтобы погасить пламя.

— Индия — самая экзотичная страна, в которой ты когда-либо бывал?

— Еще был в Шри-Ланке. Понравилось. Но там я отдыхал, а здесь — работаю. Это две большие разницы.

— Гуляющих по улицам коров в Индии видел?

— Очень много. Их нельзя трогать. Дело может дойти до тюрьмы. Кстати, на улицах можно встретить и буйволов.

— Уже научился есть правой рукой?

— Нет, это не по мне. Есть вилка, ложка, нож… Хотя смотришь в столовой — кто пользуется приборами, кто ест руками. Руками в основном берут лаваш, заворачивая туда начинку.

— Когда подписывал контракт, тебе рассказали о правилах поведения?

— Жена распечатала информацию из интернета: что можно, чего нельзя, что лучше есть… В самолете изучил. Так что был осведомлен.

— Как у тебя с английским?

— Пришлось вспоминать. Раньше ведь все время общался на русском. Со школы конкретно подзабыл. А до четвертого класса даже к репетиторам ходил. Потом определился с футболом и стало не до занятий. Сейчас уже легче. Может, к концу года вообще буду хорошо говорить. Выучил и несколько слов на местном языке.

Источник: Прессбол

— Куда выбираешься, кроме базы?

— Мой дом находится в охраняемом частном секторе. Стоят посты, так просто туда не попадешь. Неподалеку от этого сектора есть торгово-развлекательный комплекс. При желании можно и вещи брендовые купить, и в боулинг, бильярд поиграть (я, правда, пока не играл).

— Местные жители заводили с тобой разговор?

— Когда мы идем с Кассимом по этому центру, люди часто оборачиваются. Почему? Потому что идут темнокожий и белый. Это вызывает смех. Мы ведь не похожи на них. Однажды покупали кокосы. Один парень попросил фото. Говорит, если сфоткаться с белым, в семью придет хорошая новость.

— Что за город — Чандигарх?

— Большой, растянутый город. На тренировку добираемся около получаса. Недавно, кстати, здесь был фестиваль. Второй тренер, индиец, хотел показать команде, как жгут большие чучела. Может, так отгоняли духов. Много народа собралось. Я даже снял на камеру. Индия — интересная страна. И многое еще предстоит узнать.

— Крикет в Индии более популярен, чем футбол?

— Да. Сейчас хотят привлечь больше зрителей и к футболу. Но все равно едешь на тренировку и видишь, что взрослые и дети играют на уличных площадках в крикет. Профессиональный крикет считается высокооплачиваемой работой. Правда, я правил вообще не знаю. Палку в руках держал — у нас стоит в офисе. Было интересно. А что делать с ней, представления не имею.

— Партнеры спрашивали, где находится Беларусь?

— Да-да-да. Уточняют: Россия? Объясняю: нет, вот Россия, вот Украина, вот Беларусь. Центр Европы. Спрашивали, какая у нас сейчас температура. Говорю: пять-восемь градусов. Отвечают: ой, холодно. Я: для нас холодно — это когда «минус двадцать пять». Удивляются: сколько? Да ладно, мол, это же вообще можно околеть!

— Уже придумал, как будешь праздновать голы в чемпионате Индии?

— Пока не думал. Но президент говорит: «Надо бы повторить ту фишку, которую ты делал в Литве». Стебется: «В Литве аплодировал сам себе, в Эстонии показывал Гризманна — что здесь придумаешь?».

— Посоветовал бы белорусам ехать в чемпионат Индии?

— Я тебе больше скажу. Есть парень из «Жальгириса», играет в сборной Литвы. Пару лет не общались, а недавно позвонил мне: Диман, как ты туда попал? Рассказал: так-то и так-то. Говорит: слушай, пробей у агента, может, и меня получится пристроить в Индию или куда-то еще. Мол, было бы здорово, этот экзотический вариант мне тоже интересен. Да, я посоветовал бы белорусским футболистам ехать в чемпионат Индии.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол