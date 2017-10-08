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Бывший форвард ЦСКА Жо может перейти в «Наполи»
«Наполи» может приобрести нападающего «Коринтианса» Жо, сообщает ESPN.
«Наполи» может приобрести нападающего «Коринтианса» Жо, сообщает ESPN.
Ранее 30-летний форвард намекал, что намерен покинуть бразильский клуб в следующем году. Его контракт истекает в декабре 2019 года, по нему игрок получает около 300 тысяч евро в месяц. Неаполитанцы намерены удвоить его нынешнюю зарплату.
В текущем сезоне Жо забил 13 голов в 24 матчах чемпионата Бразилии. Напомним, что с 2006 по 2008 год он играл за ЦСКА, после чего перешел в «Манчестер Сити».