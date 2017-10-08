Бывший форвард ЦСКА Жо может перейти в «Наполи»

Ранее 30-летний форвард намекал, что намерен покинуть бразильский клуб в следующем году. Его контракт истекает в декабре 2019 года, по нему игрок получает около 300 тысяч евро в месяц. Неаполитанцы намерены удвоить его нынешнюю зарплату.