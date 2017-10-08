«Бавария» намерена пригласить Лева, сборная Германии не хочет его отпускать

Источник: РИА "Новости"

Мюнхенцы планируют пригласить специалиста после чемпионата мира-2018. С таким положением дел не согласны в Немецком футбольном союзе — Леву намерены предложить новый контракт в сборной Германии.

Напомним, что в сентябре с поста наставника «Баварии» был уволен Карло Анчелотти. Его сменил 72-летний Юпп Хайнкес, который будет работать с клубом до конца сезона.