Андреа Пирло завершит карьеру в декабре

«В один момент ты понимаешь, что твое время вышло, — сказал 38-летний полузащитник, отвечая на вопрос о своем будущем после истечения срока контракта с “Нью-Йорком”. — Каждый день появляются новые проблемы со здоровьем, ты уже не можешь выкладываться на тренировках так, как раньше. Никто не может выступать до 50 лет, но я все еще буду играть какую-то роль в футболе».