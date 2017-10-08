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11:45 (мск), источник: ТАСС

Андреа Пирло завершит карьеру в декабре

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Итальянский полузащитник клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло сообщил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона. Его слова приводит Gazzetta dello Sport.

Источник: AP 2017

Сезон MLS завершится в декабре текущего года. Контракт Пирло с американским клубом истекает 31 декабря.

«В один момент ты понимаешь, что твое время вышло, — сказал 38-летний полузащитник, отвечая на вопрос о своем будущем после истечения срока контракта с “Нью-Йорком”. — Каждый день появляются новые проблемы со здоровьем, ты уже не можешь выкладываться на тренировках так, как раньше. Никто не может выступать до 50 лет, но я все еще буду играть какую-то роль в футболе».

За свою карьеру Пирло выступал в составе ведущих клубов чемпионата Италии «Интер», «Милан» (дважды выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и один раз — Кубок Италии) и «Ювентус» (четыре титула чемпиона страны). Он также известен по выступлениям за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом мира в 2006 году.

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