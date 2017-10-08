«Ливерпуль» уволил главного физиотерапевта по просьбе Клоппа

Реншоу приступил к работе с первой командой 15 месяцев назад, заменив на этой должности Криса Моргана, но главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп счел нужным внести изменения. Ранее Реншоу работал в Академии мерсисайдского клуба на протяжении семи лет.

На этой неделе он дал интервью фан-сайту клуба «Rousing The Kop», в котором никак не намекал на возможный уход из клуба и высоко оценивал свою работу с первой командой.