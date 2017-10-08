Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
«Ливерпуль» уволил главного физиотерапевта по просьбе Клоппа
«Ливерпуль» уволил главу отдела физиотерапии Энди Реншоу, информирует The Telegraph.
«Ливерпуль» уволил главу отдела физиотерапии Энди Реншоу, информирует The Telegraph.
Реншоу приступил к работе с первой командой 15 месяцев назад, заменив на этой должности Криса Моргана, но главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп счел нужным внести изменения.
Ранее Реншоу работал в Академии мерсисайдского клуба на протяжении семи лет.
На этой неделе он дал интервью