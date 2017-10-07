Пикет против Пике и Шакиры

Мало Жерару Пике тех проблем, что свалились ему на голову после прошлого воскресенья и разговора перед камерами. Болельщики требуют, чтобы он прекратил выступления за сборную, непонятно, что будет с родным клубом, если Каталония все же решит отделиться от Испании, так еще и в замочную скважину его дома кто-то теперь решил заглянуть. Накануне по многим испанским (и не только) таблоидам прокатилась громкая новость: Пике и его спутница, певица Шакира, разорвали отношения. Колумбийская дива, мол, собрала вещи и ушла от футболиста. Хлопнула ли она дверью, таблоиды не сообщили.

Все это очень похоже на еще одну попытку дестабилизировать и без того напряженную обстановку вокруг имени каталонца. Ни он, ни она не подтвердили эти домыслы и слухи, Шакира выложила в твиттер видео, на котором поет красивую песню о вечном, Пике ответил влюбленными смайликами. Тайное, рано или поздно, станет явным, и о проблемах или их отсутствии в семейной жизни знаменитой пары узнает весь мир, а пока предлагаем вам вспомнить историю любви двух красивых людей и ее детали, о которых вы, возможно, не знали.