Президент Ла Лиги: Могу представить чемпионат без «Барселоны»

«Даже если Каталония отделится от Испании, мы доиграем сезон, хотя до конца не уверен. Этот сценарий должен быть проанализирован на законных основаниях. Если это произойдёт, я немедленно свяжусь с каталонскими клубами и спрошу их мнение. Если эти команды поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в испанском чемпионате согласно закону, и смогут оспорить это, если каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.

Что касается возможного выхода «Барсы» и «Эспаньола», ещё несколько месяцев назад я не мог себе представить Ла Лигу без них, но сейчас, к сожалению, могу. Мы бы потеряли ценность Ла Лиги, но у нас не было бы особых проблем с её восстановлением. Не знаю, могут ли «Барселона» и «Эспаньол» отказаться играть уже в этом сезоне. Мы будто играем в шахматы. Посмотрим, что произойдёт", — цитирует Тебаса Football Espana.