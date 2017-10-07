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14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Ла Лиги: Могу представить чемпионат без «Барселоны»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный выход «Барселоны» и «Эспаньола» из состава чемпионата Испании. Тебас признался, что ещё недавно не мог представить такого развития событий.

Источник: Reuters

«Даже если Каталония отделится от Испании, мы доиграем сезон, хотя до конца не уверен. Этот сценарий должен быть проанализирован на законных основаниях. Если это произойдёт, я немедленно свяжусь с каталонскими клубами и спрошу их мнение. Если эти команды поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в испанском чемпионате согласно закону, и смогут оспорить это, если каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.

Что касается возможного выхода «Барсы» и «Эспаньола», ещё несколько месяцев назад я не мог себе представить Ла Лигу без них, но сейчас, к сожалению, могу. Мы бы потеряли ценность Ла Лиги, но у нас не было бы особых проблем с её восстановлением. Не знаю, могут ли «Барселона» и «Эспаньол» отказаться играть уже в этом сезоне. Мы будто играем в шахматы. Посмотрим, что произойдёт", — цитирует Тебаса Football Espana.

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