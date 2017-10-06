СМИ сообщили о расставании Пике и Шакиры
Защитник сборной Испании Херард Пике и колумбийская певица Шакира расстались. Об этом сообщает испанское издание Cotileo.es.
Защитник сборной Испании Херард Пике и колумбийская певица Шакира расстались. Об этом сообщает испанское издание Cotileo.es.
По информации источника, супруга футболиста собрала вещи и покинула их общий дом. Отмечается, что она стала инициатором расставания, причины которого не называются. Известно, что Шакира больше не может выносить ситуацию, сложившуюся в семье.
Пике — сторонник независимости Каталонии. В день референдума о независимости региона он в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании в случае отделения области, однако позже изменил свое мнение. Также СМИ сообщили, что
Футболист и певица состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего сына Милана и двухлетнюю дочь Сашу.