СМИ сообщили о расставании Пике и Шакиры

По информации источника, супруга футболиста собрала вещи и покинула их общий дом. Отмечается, что она стала инициатором расставания, причины которого не называются. Известно, что Шакира больше не может выносить ситуацию, сложившуюся в семье.

Пике — сторонник независимости Каталонии. В день референдума о независимости региона он в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании в случае отделения области, однако позже изменил свое мнение. Также СМИ сообщили, что из-за своего высказывания он разругался с партнером по национальной команде Серхио Рамосом. Сам Пике опроверг эту информацию.