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22:47 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ сообщили о расставании Пике и Шакиры

Защитник сборной Испании Херард Пике и колумбийская певица Шакира расстались. Об этом сообщает испанское издание Cotileo.es.

Источник: AFP 2017

По информации источника, супруга футболиста собрала вещи и покинула их общий дом. Отмечается, что она стала инициатором расставания, причины которого не называются. Известно, что Шакира больше не может выносить ситуацию, сложившуюся в семье.

Пике — сторонник независимости Каталонии. В день референдума о независимости региона он в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании в случае отделения области, однако позже изменил свое мнение. Также СМИ сообщили, что из-за своего высказывания он разругался с партнером по национальной команде Серхио Рамосом. Сам Пике опроверг эту информацию.

Футболист и певица состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего сына Милана и двухлетнюю дочь Сашу.

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