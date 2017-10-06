Анчелотти: Не знаю, вернусь ли в Серию А, но точно не собираюсь ехать в Китай

«Бавария» — в прошлом. В тренерской работе случаются увольнения, здесь не о чем жалеть. Я всегда уважал каждого игрока, с которым работал. Как тренеру, мне нужно на каждый матч выбирать 11 игроков основного состава и ещё 7 запасных. Игроки и клуб должны уважать решения главного тренера.



Не знаю, вернусь ли в Серию А или буду работать в другой стране. Но я точно не собираюсь ехать в Китай. Ближайшие 10 месяцев буду отдыхать, не хочу работать до июня. Уважаю Монтеллу, Ди Франческо и Вентуру. Надеюсь, они выиграют все матчи своих команд до конца сезона. Я по-прежнему хочу работать с клубами, а не со сборными, — цитирует Анчелотти Calciomercato.