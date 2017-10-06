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22:01 (мск), источник: Sports.kz

До конца сезона «Окжетпес» будет готовить тренерский тандем

Кокшетауский «Окжетпес» к оставшимся матчам Премьер-Лиги будут готовить сразу два тренера — это Сергей Попков и Борис Глушков.

Сергей Николаевич Попков является российским специалистом, ранее, в 2015 году, уже работал в тренерском штабе «Окжетпеса»..

Борис Викторович Глушков — известный казахстанский специалист, в бытность футболистом играл за семипалатинские команды «Елимай» и «Спартак», а также — «Булат» (Темиртау), «Восток» (Усть-Каменогорск), а в качестве тренера работал в клубах «Елимай», «Астана», «Алтай».

Тренерский тандем будет представлен игрокам завтра на утренней тренировке.

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