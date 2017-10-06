До конца сезона «Окжетпес» будет готовить тренерский тандем

Сергей Николаевич Попков является российским специалистом, ранее, в 2015 году, уже работал в тренерском штабе «Окжетпеса»..



Борис Викторович Глушков — известный казахстанский специалист, в бытность футболистом играл за семипалатинские команды «Елимай» и «Спартак», а также — «Булат» (Темиртау), «Восток» (Усть-Каменогорск), а в качестве тренера работал в клубах «Елимай», «Астана», «Алтай».



Тренерский тандем будет представлен игрокам завтра на утренней тренировке.