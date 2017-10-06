Одноклубник Халка и Оскара приговорен к 7 месяцам тюрьмы. Условно
Рикарду Карвалью узнал свой приговор по делу о неуплате налогов.
Рикарду Карвалью узнал свой приговор по делу о неуплате налогов.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Мадридский суд приговорил бывшего защитника «Реала» Рикарду Карвалью к 7 месяцам тюрьмы и штрафу в 142 822 евро по делу о неуплате налогов. Португальцу были выдвинуты обвинения в том, что в период с 2011 по 2012 гг., во время выступления в испанской команде, он скрыл от налоговых органов 2 миллиона евро доходов от реализации своих имиджевых прав. Как только появились первые подозрения, Карвалью не стал ничего отрицать, пошел на сделку со следствием и выплатил полную сумму штрафа в размере 545 981 евро. Это помогло ему избежать более сурового наказания — первоначально обвинение просило для португальца один год тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч евро.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?
Ничего особенного. Во время судебного заседания защита подсудимого выглядела спокойной и готовой к такому приговору. В Испании все тюремные сроки, не превышающие двух лет, являются условными и не предполагают нахождения обвиненного в тюрьме. 39-летний Карвалью сейчас играет в китайском клубе «Шанхай Шанган», где также выступают бразильцы Халк и Оскар, и который тренирует дисквалифицированный до конца сезона Андре
ОЧЕРЕДНОЙ КЛИЕНТ ЖОРЖЕ МЕНДЕША.
Это уже не первый случай, когда на скамье подсудимых оказывается клиент португальского агента Жорже Мендеша и его компании Gestifute. В общей сложности у налоговых органов были или до сих пор остаются вопросы к десяти футболистам — Роналду, Фалькао, Пепе, Карвалью, Коэнтрау, Ди Мария, Хамес Родригес, Филипе Луис, Диегу Коста, Джексон Мартинес — и одному тренеру, Жозе Моуринью. Стоит уточнить, что Филипе Луис и Джексон Мартинес не являются клиентами Gestifute, но Жорже Мендеш принимал самое непосредственное участие в переходе бразильца из «Атлетико» в «Челси» и обратно, а также в трансфере колумбийского игрока из стана «матрасников» в китайский «Гуанчжоу Эвергранд».