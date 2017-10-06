Одноклубник Халка и Оскара приговорен к 7 месяцам тюрьмы. Условно

Источник: AFP 2017

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Мадридский суд приговорил бывшего защитника «Реала» Рикарду Карвалью к 7 месяцам тюрьмы и штрафу в 142 822 евро по делу о неуплате налогов. Португальцу были выдвинуты обвинения в том, что в период с 2011 по 2012 гг., во время выступления в испанской команде, он скрыл от налоговых органов 2 миллиона евро доходов от реализации своих имиджевых прав. Как только появились первые подозрения, Карвалью не стал ничего отрицать, пошел на сделку со следствием и выплатил полную сумму штрафа в размере 545 981 евро. Это помогло ему избежать более сурового наказания — первоначально обвинение просило для португальца один год тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч евро.

ОСКАР (слева) Рикарду КАРВАЛЬЮ (в центре) и ХАЛК | Источник: Reuters

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?

Ничего особенного. Во время судебного заседания защита подсудимого выглядела спокойной и готовой к такому приговору. В Испании все тюремные сроки, не превышающие двух лет, являются условными и не предполагают нахождения обвиненного в тюрьме. 39-летний Карвалью сейчас играет в китайском клубе «Шанхай Шанган», где также выступают бразильцы Халк и Оскар, и который тренирует дисквалифицированный до конца сезона Андре Виллаш-Боаш.

ОЧЕРЕДНОЙ КЛИЕНТ ЖОРЖЕ МЕНДЕША.