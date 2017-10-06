СМИ: Тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млн

Презентация проекта состоялась в Барселоне в четверг. По словам руководителя компании, которая занимается реализацией проекта, Дэвида Хирау, изначально планировалось создать музей, но впоследствии с целью большей привлекательности для посетителей было решено построить парк. «Идея состоит в том, чтобы посетители могли провести в парке весь день», — сообщил он.

Хирау рассказал, что, общая площадь парка составит 80 тысяч кв. м. «Это будет дань футболу, а не пространство для саморекламы, Нанкин — столица футбола. Мы ожидаем, что в год парк будут посещать 4−5 миллиона посетителей. Ожидаем, что парк заработает в 2020 году, он будет стоить 170 млн евро, включая инвестиции властей города», — отметил Хирау.

Месси надеется, что парк поможет вовлечь в футбол больше молодых людей. «Я рассчитываю, что посетители парка получат новый опыт, которого у них никогда не было. Надеюсь, что, проводя время в парке, они будут чувствовать, что я рядом», — сказал 30-летний футболист.