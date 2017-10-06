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19:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млн

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. В китайском Нанкине в 2020 году откроется тематический парк в честь футболиста испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Goal.com.

Презентация проекта состоялась в Барселоне в четверг. По словам руководителя компании, которая занимается реализацией проекта, Дэвида Хирау, изначально планировалось создать музей, но впоследствии с целью большей привлекательности для посетителей было решено построить парк. «Идея состоит в том, чтобы посетители могли провести в парке весь день», — сообщил он.

Хирау рассказал, что, общая площадь парка составит 80 тысяч кв. м. «Это будет дань футболу, а не пространство для саморекламы, Нанкин — столица футбола. Мы ожидаем, что в год парк будут посещать 4−5 миллиона посетителей. Ожидаем, что парк заработает в 2020 году, он будет стоить 170 млн евро, включая инвестиции властей города», — отметил Хирау.

Месси надеется, что парк поможет вовлечь в футбол больше молодых людей. «Я рассчитываю, что посетители парка получат новый опыт, которого у них никогда не было. Надеюсь, что, проводя время в парке, они будут чувствовать, что я рядом», — сказал 30-летний футболист.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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