Венгер номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в сентябре

Источник: Reuters

В сентябре «Арсенал» добился трёх побед и ничьей, не пропустив ни одного гола. Лондонский клуб с 13 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Среди номинантов наставники лидирующих «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (по 19 очков) Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью соответственно. Примечательно, что последний не признавался лучшим тренером месяца в АПЛ с марта 2007 года.