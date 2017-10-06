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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в сентябре

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оказался среди четырёх номинантов на приз лучшему наставнику английской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца, сообщает The Telegraph.

Источник: Reuters

В сентябре «Арсенал» добился трёх побед и ничьей, не пропустив ни одного гола. Лондонский клуб с 13 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Среди номинантов наставники лидирующих «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (по 19 очков) Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью соответственно. Примечательно, что последний не признавался лучшим тренером месяца в АПЛ с марта 2007 года.

Ещё одним кандидатом на звание лучшего наставника АПЛ в сентябре является Маурисио Почеттино, который набрал с «Тоттенхэм Хотспур» 10 очков из 12 возможных в прошлом месяце. «Шпоры» с 14 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

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