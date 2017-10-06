Венгер номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в сентябре
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оказался среди четырёх номинантов на приз лучшему наставнику английской
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оказался среди четырёх номинантов на приз лучшему наставнику английской
В сентябре «Арсенал» добился трёх побед и ничьей, не пропустив ни одного гола. Лондонский клуб с 13 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.
Среди номинантов наставники лидирующих «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (по 19 очков) Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью соответственно. Примечательно, что последний не признавался лучшим тренером месяца в АПЛ с марта 2007 года.
Ещё одним кандидатом на звание лучшего наставника АПЛ в сентябре является Маурисио Почеттино, который набрал с «Тоттенхэм Хотспур» 10 очков из 12 возможных в прошлом месяце. «Шпоры» с 14 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице.