Ким Дон Джин: Скучаю по борщу в столовой «Зенита». Он согревал в мороз
Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе
Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе
В 2006-м Дик Адвокат привел в «Зенит» из сборной Кореи двух футболистов — хавбека Ли Хо и защитника Ким Дон Джина. Первый в невском клубе выходил на поле редко, зато второй успешно заменил Павла Мареша на левом фланге обороны. Ким не был звездой той команды, но выделялся трудолюбием и выносливостью. Эти качества и помогли ему стать своим в незнакомой стране, хотя русский язык он так и не выучил — знает только «здравствуйте», «привет» и «спасибо».
В январе 2010-го «Зенит» расторг контракт с Кимом — причиной стали неудовлетворительные результаты медобследования. Но сам кореец это опровергает:
— Адвокат просто больше не видел меня в команде, поэтому мы с «Зенитом» решили расстаться. Со здоровьем все хорошо — мне 35, а я все еще играю!
Из
— Ким, в российской прессе о вас нет новостей уже лет семь. Как у вас дела?
— Все хорошо! В 2017 году перешел в «Китчи», мы уже оформили золотой
— Что помните о России?
— Первое, что приходит в голову — это холод, но к нему со временем привык и, честно говоря, даже скучаю по морозам здесь, в Гонконге. А вот по длинным перелетам — нет (Смеется.) От них сильно уставал — не могу долго сидеть на месте.
— По чему еще скучаете?
— По борщу! Я обожал это блюдо и всегда просил давать мне его на обед в столовой «Зенита». Особенно в холода — знаете, этот суп отлично согревает изнутри! Вспоминаю и людей
— С
— Да, с Костей Зыряновым! Иногда переписываемся и вспоминаем, как брали Кубок УЕФА. Я очень ценю то время. Медаль за победу в том турнире висит у меня в гостиной на стене рядом с футболкой, в которой вышел на замену в финале.
— Помните, как отмечали триумф?
— Это самое яркое впечатление всей моей жизни! До сих пор в памяти, как громко пели фанаты в Манчестере, как мы вернулись в
— С Адвокатом общаетесь?
— К сожалению, нет. Но знаю, что недавно он праздновал 70-летие. Адвокат — лучший и мой любимый тренер, желаю ему крепкого здоровья.
— Следите за «Зенитом»?
— Когда получается, нахожу в интернете ссылки на матчи, смотрю игры — в этом сезоне видел две или три. В курсе всех новостей, связанных с клубом. Знаю, что команда находится на вершине чемпионата России, что выступает в Кубке УЕФА (Лиге Европы — Прим. «СЭ»), что «Зенит» возглавил Роберто Манчини — очень сильный специалист. В курсе, что в составе до сих пор есть Александр Анюков и Виктор Файзулин, с которыми вместе выступал.
— Давно не приезжали в Россию?
— Да, очень. Но, надеюсь, что получится побывать у вас на чемпионате мира. Очень хочу, чтобы Кореи сыграла в
— А субботний матч Россия — Корея будете смотреть?
— Надеюсь, получится. Но стану поддерживать свою команду!
— Как оцениваете шансы Кореи на чемпионате мира? В 2014-м наши страны на пару не вышли из не самой сложной группы…
— Да, помню, тогда сыграли вничью. Но сейчас новый турнир, и хотелось бы, чтобы Россия и Корея встретились в финале. Это, конечно, почти невозможно, но буду болеть за такой сценарий.