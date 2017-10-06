Ким Дон Джин: Скучаю по борщу в столовой «Зенита». Он согревал в мороз

Источник: Спорт-Экспресс

В 2006-м Дик Адвокат привел в «Зенит» из сборной Кореи двух футболистов — хавбека Ли Хо и защитника Ким Дон Джина. Первый в невском клубе выходил на поле редко, зато второй успешно заменил Павла Мареша на левом фланге обороны. Ким не был звездой той команды, но выделялся трудолюбием и выносливостью. Эти качества и помогли ему стать своим в незнакомой стране, хотя русский язык он так и не выучил — знает только «здравствуйте», «привет» и «спасибо».

В январе 2010-го «Зенит» расторг контракт с Кимом — причиной стали неудовлетворительные результаты медобследования. Но сам кореец это опровергает:

— Адвокат просто больше не видел меня в команде, поэтому мы с «Зенитом» решили расстаться. Со здоровьем все хорошо — мне 35, а я все еще играю!

Из Санкт-Петербурга Ким уехал в Азию — Корея, Китай, Таиланд, снова Корея… Сейчас футболист выступает в Гонконге. Через пресс-службу клуба «Китчи» я и связался с защитником. Говорили мы на английском.

— Ким, в российской прессе о вас нет новостей уже лет семь. Как у вас дела?

— Все хорошо! В 2017 году перешел в «Китчи», мы уже оформили золотой хет-трик — выиграли чемпионат и два местных кубковых турнира. Сейчас боремся за победу в Лиге чемпионов Азии. У меня есть жена, а в прошлом году родился ребенок — ему уже полтора. Я счастлив!

— Что помните о России?

— Первое, что приходит в голову — это холод, но к нему со временем привык и, честно говоря, даже скучаю по морозам здесь, в Гонконге. А вот по длинным перелетам — нет (Смеется.) От них сильно уставал — не могу долго сидеть на месте.

— По чему еще скучаете?

— По борщу! Я обожал это блюдо и всегда просил давать мне его на обед в столовой «Зенита». Особенно в холода — знаете, этот суп отлично согревает изнутри! Вспоминаю и людей Санкт-Петербурга — они потрясающие, добрые. А в «Зените» всегда было приятно общаться с игроками.

— С кем-нибудь из них поддерживаете связь?

— Да, с Костей Зыряновым! Иногда переписываемся и вспоминаем, как брали Кубок УЕФА. Я очень ценю то время. Медаль за победу в том турнире висит у меня в гостиной на стене рядом с футболкой, в которой вышел на замену в финале.

— Помните, как отмечали триумф?

— Это самое яркое впечатление всей моей жизни! До сих пор в памяти, как громко пели фанаты в Манчестере, как мы вернулись в Санкт-Петербург с Кубком, и нас встречала толпа болельщиков. Кажется, тогда на улицах был весь город.

— С Адвокатом общаетесь?

— К сожалению, нет. Но знаю, что недавно он праздновал 70-летие. Адвокат — лучший и мой любимый тренер, желаю ему крепкого здоровья.

— Следите за «Зенитом»?

— Когда получается, нахожу в интернете ссылки на матчи, смотрю игры — в этом сезоне видел две или три. В курсе всех новостей, связанных с клубом. Знаю, что команда находится на вершине чемпионата России, что выступает в Кубке УЕФА (Лиге Европы — Прим. «СЭ»), что «Зенит» возглавил Роберто Манчини — очень сильный специалист. В курсе, что в составе до сих пор есть Александр Анюков и Виктор Файзулин, с которыми вместе выступал.

— Давно не приезжали в Россию?

— Да, очень. Но, надеюсь, что получится побывать у вас на чемпионате мира. Очень хочу, чтобы Кореи сыграла в Санкт-Петербурге, и я совмещу несколько дел — и за свою команду поболею, и новый стадион посмотрю. Видел его на фотографиях — потрясающей красоты арена.

— А субботний матч Россия — Корея будете смотреть?

— Надеюсь, получится. Но стану поддерживать свою команду!

— Как оцениваете шансы Кореи на чемпионате мира? В 2014-м наши страны на пару не вышли из не самой сложной группы…