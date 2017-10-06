Хайнкес заявил, что не вернулся бы тренировать, если вместо «Баварии» был другой клуб
МОСКВА, 6 окт —
МОСКВА, 6 окт —
В пятницу «Бавария» объявила о назначении Хайнкеса на пост главного тренера клуба сроком до конца текущего сезона. Специалист сменил в должности итальянца Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку 28 сентября. Хайнкес ранее трижды возглавлял «Баварию» (в 1987—1991, 2009 и 2011−2013 годах). После ухода из клуба в июне 2013 года он заявил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.
«Я бы не вернулся в любой другой клуб в мире, но “Бавария” в моем сердце. Вместе с моим тренерским штабом мы сделаем все, чтобы команда снова начала демонстрировать успешный футбол для болельщиков. Я в предвкушении предстоящей работы», — сказал Хайнкес, чьи слова приводит официальный сайт «Баварии».