Хайнкес заявил, что не вернулся бы тренировать, если вместо «Баварии» был другой клуб

В пятницу «Бавария» объявила о назначении Хайнкеса на пост главного тренера клуба сроком до конца текущего сезона. Специалист сменил в должности итальянца Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку 28 сентября. Хайнкес ранее трижды возглавлял «Баварию» (в 1987—1991, 2009 и 2011−2013 годах). После ухода из клуба в июне 2013 года он заявил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.