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19:03 (мск), источник: Р-Спорт

Хайнкес заявил, что не вернулся бы тренировать, если вместо «Баварии» был другой клуб

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Вернувшийся на пост рулевого «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что не согласился бы возобновить тренерскую карьеру, если на месте мюнхенского футбольного клуба была бы любая другая команда.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Бавария» объявила о назначении Хайнкеса на пост главного тренера клуба сроком до конца текущего сезона. Специалист сменил в должности итальянца Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку 28 сентября. Хайнкес ранее трижды возглавлял «Баварию» (в 1987—1991, 2009 и 2011−2013 годах). После ухода из клуба в июне 2013 года он заявил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.

«Я бы не вернулся в любой другой клуб в мире, но “Бавария” в моем сердце. Вместе с моим тренерским штабом мы сделаем все, чтобы команда снова начала демонстрировать успешный футбол для болельщиков. Я в предвкушении предстоящей работы», — сказал Хайнкес, чьи слова приводит официальный сайт «Баварии».

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