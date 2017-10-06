«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера

Источник: РИА "Новости"

Мюнхенский клуб объявил на официальном сайте, что контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. Хайнкес приступит к работе 9 октября.

«Это дружеская услуга. Я делаю это только в связи с тем, что многим обязан “Баварии”. Приступлю к работе с прекрасными чувствами», — сказал Хайнкес в интервью Kicker.

В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, после того как выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.