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17:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера

72-летний футбольный специалист Юпп Хайнкес назначен новым главным тренером «Баварии».

Источник: РИА "Новости"

Мюнхенский клуб объявил на официальном сайте, что контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. Хайнкес приступит к работе 9 октября.

«Это дружеская услуга. Я делаю это только в связи с тем, что многим обязан “Баварии”. Приступлю к работе с прекрасными чувствами», — сказал Хайнкес в интервью Kicker.

В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, после того как выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.

Предыдущим тренером «Баварии» был Карло Анчелотти, о расставании с которым было объявлено 28 сентября после поражения мюнхенской команды с крупным счётом 0:3 от «ПСЖ» в гостевом матче Лиги чемпионов.

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