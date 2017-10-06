Bild: Хайнкес возглавит «Баварию» в понедельник

Хайнкес уже в четвертый раз может возглавить «Баварию». Ранее он руководил ей с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год. В заключительный сезон он выиграл с мюнхенцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов. После этого он ушел из клуба и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. Ранее сам Хайнкес говорил, что сезон-2012/13 станет для него последним в карьере.