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13:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Bild: Хайнкес возглавит «Баварию» в понедельник

Юпп Хайнкес на следующей неделе приступит к работе в «Баварии» в качестве главного тренера.

Источник: Reuters

Как сообщает Bild, немец в понедельник проведет первую тренировку в баварском клубе.

Хайнкес уже в четвертый раз может возглавить «Баварию». Ранее он руководил ей с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год. В заключительный сезон он выиграл с мюнхенцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов. После этого он ушел из клуба и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. Ранее сам Хайнкес говорил, что сезон-2012/13 станет для него последним в карьере.

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