Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Северная Ирландия1
Германия3
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Сан-Марино0
Норвегия8
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Черногория0
Дания1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Румыния3
Казахстан1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Англия1
Словения0
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Мальта1
Литва1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Шотландия1
Словакия0
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
5.10
Ирак2
Кения1
Футбол. Сборные
5.10
Иран2
Того0
Все события
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщиков «Барселоны» не пускают в Мадрид

14 октября каталонцы сыграют в гостях с «Атлетико». Фанатам сине-гранатовых выделят только 250 билетов.

Источник: AFP 2017

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В среду днем на официальном сайте «Барселоны» появилась новость о том, что «Атлетико» не предоставит болельщикам сине-гранатовых предварительно заказанные билеты на игру в Мадриде, объясняя это логистическими причинами, в связи с чем аннулируются все поданные ранее заявки.

ЧТО ЗА ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ?

Новый стадион «матрасников» — «Ванда Метрополитано» — вмещает 68 тысяч зрителей. Зарегистрированных болельщиков у «Атлетико» — свыше 112 тысяч, из которых у 57 тысяч на руках годовые абонементы. Если вычесть из оставшегося объема места для спонсоров, ложу прессы и так далее, то получится, что в свободную продажу столичная команда может выпустить около 5 тысяч билетов. Но поскольку арена открылась меньше месяца назад, поток своих поклонников только прибывает, и «Атлетико» в первую очередь учитывает их интересы, сокращая квоту гостевых мест.

«Ванда Метрополитано» — новый стадион «Атлетико» | Источник: Reuters

Это и есть «логистические причины», из-за которых, например, «Малага» и «Севилья» — первые испанские гости «Ванда Метрополитано» — не досчитались большого количества билетов для своих болельщиков по сравнению с прошлыми матчами. С другой стороны, никаких неудобств не почувствовали 2,5 тысячи фанатов «Челси», потому что УЕФА обязывает принимающую сторону предоставлять гостям количество билетов, равное 5 процентам вместимости стадиона.

«БАРСА» СНОВА СЫГРАЕТ БЕЗ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ?

Не совсем так. Через несколько часов после появления упомянутой новости стало известно, что «Атлетико» все же выделит болельщикам «Барселоны» 250 билетов, чтобы столичный клуб перестали подозревать в нежелании видеть на мадридском стадионе каталонских фанатов. Впрочем, этих подозрений не избежать — выездная игра с «матрасниками» станет для сине-гранатовых первой после памятного поединка против «Лас-Пальмаса», совпавшего с референдумом в Каталонии и проведенного при пустых трибунах.

Вполне вероятно, что в понедельник, 9 октября, Каталония объявит о независимости от Испании, и в «Атлетико» пока не знают, кто и с каким настроением приедет в Мадрид поддержать «Барселону».

И, похоже, не хотят знать.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018
Сборная Англии вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Хет-трик Левандовского помог сборной Польши разгромить Армению
Противостояние Хэмилтона и Феттеля продолжится на этапе в Японии
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Джанлуиджи Буффон представил новую форму сборной Италии (фото)
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь