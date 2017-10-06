Болельщиков «Барселоны» не пускают в Мадрид
14 октября каталонцы сыграют в гостях с «Атлетико». Фанатам
14 октября каталонцы сыграют в гостях с «Атлетико». Фанатам
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
В среду днем на официальном сайте «Барселоны» появилась новость о том, что «Атлетико» не предоставит болельщикам
ЧТО ЗА ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ?
Новый стадион «матрасников» — «Ванда Метрополитано» — вмещает 68 тысяч зрителей. Зарегистрированных болельщиков у «Атлетико» — свыше 112 тысяч, из которых у 57 тысяч на руках годовые абонементы. Если вычесть из оставшегося объема места для спонсоров, ложу прессы и так далее, то получится, что в свободную продажу столичная команда может выпустить около 5 тысяч билетов. Но поскольку арена открылась меньше месяца назад, поток своих поклонников только прибывает, и «Атлетико» в первую очередь учитывает их интересы, сокращая квоту гостевых мест.
Это и есть «логистические причины»,
«БАРСА» СНОВА СЫГРАЕТ БЕЗ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ?
Не совсем так. Через несколько часов после появления упомянутой новости стало известно, что «Атлетико» все же выделит болельщикам «Барселоны» 250 билетов, чтобы столичный клуб перестали подозревать в нежелании видеть на мадридском стадионе каталонских фанатов. Впрочем, этих подозрений не избежать — выездная игра с «матрасниками» станет для
Вполне вероятно, что в понедельник, 9 октября, Каталония объявит о независимости от Испании, и в «Атлетико» пока не знают, кто и с каким настроением приедет в Мадрид поддержать «Барселону».
И, похоже, не хотят знать.