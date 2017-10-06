Болельщиков «Барселоны» не пускают в Мадрид

Источник: AFP 2017

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В среду днем на официальном сайте «Барселоны» появилась новость о том, что «Атлетико» не предоставит болельщикам сине-гранатовых предварительно заказанные билеты на игру в Мадриде, объясняя это логистическими причинами, в связи с чем аннулируются все поданные ранее заявки.

ЧТО ЗА ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ?

Новый стадион «матрасников» — «Ванда Метрополитано» — вмещает 68 тысяч зрителей. Зарегистрированных болельщиков у «Атлетико» — свыше 112 тысяч, из которых у 57 тысяч на руках годовые абонементы. Если вычесть из оставшегося объема места для спонсоров, ложу прессы и так далее, то получится, что в свободную продажу столичная команда может выпустить около 5 тысяч билетов. Но поскольку арена открылась меньше месяца назад, поток своих поклонников только прибывает, и «Атлетико» в первую очередь учитывает их интересы, сокращая квоту гостевых мест.

«Ванда Метрополитано» — новый стадион «Атлетико» | Источник: Reuters

Это и есть «логистические причины», из-за которых, например, «Малага» и «Севилья» — первые испанские гости «Ванда Метрополитано» — не досчитались большого количества билетов для своих болельщиков по сравнению с прошлыми матчами. С другой стороны, никаких неудобств не почувствовали 2,5 тысячи фанатов «Челси», потому что УЕФА обязывает принимающую сторону предоставлять гостям количество билетов, равное 5 процентам вместимости стадиона.

«БАРСА» СНОВА СЫГРАЕТ БЕЗ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ?

Не совсем так. Через несколько часов после появления упомянутой новости стало известно, что «Атлетико» все же выделит болельщикам «Барселоны» 250 билетов, чтобы столичный клуб перестали подозревать в нежелании видеть на мадридском стадионе каталонских фанатов. Впрочем, этих подозрений не избежать — выездная игра с «матрасниками» станет для сине-гранатовых первой после памятного поединка против «Лас-Пальмаса», совпавшего с референдумом в Каталонии и проведенного при пустых трибунах.

Вполне вероятно, что в понедельник, 9 октября, Каталония объявит о независимости от Испании, и в «Атлетико» пока не знают, кто и с каким настроением приедет в Мадрид поддержать «Барселону».