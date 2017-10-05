Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Футболист «Реала» Карвахаль пропустит не менее двух месяцев из-за проблем с сердцем
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
По данным издания, у 25-летнего игрока выявлен перикардит (воспалительное поражение оболочки сердца), вызванный вирусной инфекцией, с которой, вероятно, удастся полностью справиться в течение
В текущем сезоне Карвахаль в составе «Реала» провел 11 игр. Последний раз он появился на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», отыграв все 90 минут и отдав одну голевую передачу. С 30 сентября Карвахаль не тренируется.