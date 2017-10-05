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23:00 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Реала» Карвахаль пропустит не менее двух месяцев из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Даниэль Карвахаль выбыл на срок не менее двух месяцев из-за проблем с сердцем, сообщает Marca.

Источник: AP 2017

По данным издания, у 25-летнего игрока выявлен перикардит (воспалительное поражение оболочки сердца), вызванный вирусной инфекцией, с которой, вероятно, удастся полностью справиться в течение двух-трех недель. Отмечается, что лечение Карвахаля будет тщательно контролироваться медиками, и он вряд ли выйдет на поле до декабря.

В текущем сезоне Карвахаль в составе «Реала» провел 11 игр. Последний раз он появился на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», отыграв все 90 минут и отдав одну голевую передачу. С 30 сентября Карвахаль не тренируется.

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