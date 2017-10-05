Футболист «Реала» Карвахаль пропустит не менее двух месяцев из-за проблем с сердцем

По данным издания, у 25-летнего игрока выявлен перикардит (воспалительное поражение оболочки сердца), вызванный вирусной инфекцией, с которой, вероятно, удастся полностью справиться в течение двух-трех недель. Отмечается, что лечение Карвахаля будет тщательно контролироваться медиками, и он вряд ли выйдет на поле до декабря.