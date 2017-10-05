Озил хочет получать £ 350 тысяч в неделю. Почему шантаж не пройдёт
Как полузащитник «Арсенала» и сборной Германии рискует испортить свою карьеру.
Как полузащитник «Арсенала» и сборной Германии рискует испортить свою карьеру.
Персона Месута Озила — одна из самых обсуждаемых в последние дни. Через своих представителей он сообщил боссам «Арсенала», что не собирается продлевать контракт, который заканчивается следующим летом. Единственный вариант, при котором немец готов остаться на «Эмирейтс», — если его зарплату поднимут до £ 350 тыс. (около € 395 тыс.) в неделю. Таких астрономических сумм в
Почему это мошенничество? Не будем сейчас цитировать уголовный кодекс Великобритании, да даже Российской Федерации. Но любой здравомыслящий человек понимает, что Озил попросту никогда не сможет играть на уровне такой зарплаты. Безусловно, если он получит эти деньги, это уже будет проблемой работодателя, которому некуда деть столь существенную сумму. Озил же и дальше будет жить припеваючи, играя за сезон 3−4 действительно ярких матча.
Сейчас в «Арсенале» Озил получает жалкие £ 140 тыс. Для сравнения лучший бомбардир прошлого сезона, блистательно проводящий и нынешний чемпионат Гарри Кейн не так давно продлил соглашение с «Тоттенхэмом», по которому будет зарабатывать £ 100 тыс. Как говорится, почувствуйте разницу.
Безусловно, «канониры» не будут соглашаться на наглые запросы Озила. Сейчас у лондонцев есть мечта — продать немца в январе, чтобы сэкономить деньги на зарплате и
В сборной Германии, где вокруг Озила все эти годы находятся люди с харизмой Лама, Нойера, Мюллера, Клозе, Хуммельса, он выполняет свою функцию. К нему нет особых претензий. Но с трудом можно вспомнить матчи, где бы Озил вытаскивал «бундестим». Кстати, сейчас Йоахим Лёв не вызвал полузащитника «Арсенала» в сборную, хотя тот уже поправился. Можно всё это увязать с травмой. Но у Германии такое количество опций в полузащите, что никто и не задумается над тем, что сегодня в Белфасте Озила не будет на поле. Не исключено, что, занимаясь своими контрактными делами, Месут потеряет место в национальной команде.
Несмотря на то что по статистике за всё то время, что Озил находится в
Пол Мерсон уже позволил себе едкое высказывание в адрес Озила: «Он не является игроком мирового класса. Посмотрим на футболистов мирового уровня. Они все работают. Озил этого не делает».
Статистика Озила во многом завязана на стиле игры его клуба. Но в прошлом сезоне он сделал лишь 9 голевых передач, и это шестой показатель в АПЛ, который вдвое меньше, чем у Кевина де Брёйне. Сейчас модно критиковать Венгера, это можно делать без всяких причин. Но совершенно точно французского специалиста можно пожурить за приглашение Озила. Он не разглядел заранее, что этот человек не может быть лидером в
Сейчас британские СМИ наперебой сообщают об интересе Жозе Моуринью к фигуре Месута Озила. Они знакомы по работе в «Реале», португалец высоко оценивает талант немца. Но смотришь на игру «Юнайтед» и не понимаешь, чьё место на поле может занять Озил. Мхитаряна? Это был бы очень странный размен, учитывая фантастическую игру армянского кудесника. Газеты уже рисуют схему, при которой «Манчестер Юнайтед» будет играть по схеме 4−4−2 с одним опорным хавбеком, а Озил расположится под нападающими. При этом Мхитарян и Погба расположатся по флангам либо в середине появится ромб. Изобразить на бумаге можно всё что угодно.
Но очевидно, что с Озилом «МЮ» может потерять в мобильности. Команда получит игрока, который практически не участвует в отборе, ленится. При этом на лавке на постоянной основе окажутся Рэшфорд, Марсьяль, Мата. А если мы ещё вспомним про зарплатные запросы немца, то такой переход и вовсе выглядит фантастикой. Моуринью рискует разрушить то, что строил полтора года. Думаю, многим звёздам «Юнайтед» не понравится, что Озил будет получать более солидное жалованье.
Гораздо более реальным видится вариант, при котором летом «МЮ» поборется за Леона Горецку. Вот такие работоспособные, и при этом умеющие абсолютно все на футбольном поле игроки точно всегда были нужны Моуринью. К тому же платить за ещё одного хавбека сборной Германии не придётся.
Говорят, что миланский «Интер» как всегда готов подобрать то, что плохо лежит. Но слабо верится, что в Серии А возможно получать в неделю более 300 тыс. евро. Далеко не факт, что такой контракт чемпион мира может получить и в Китае, где меняется политика в отношении легионеров.
И в итоге Месут Озил, уверенный в своей уникальности, рискует остаться у разбитого корыта. После провала в «Арсенале» немногие клубы захотят строить игру вокруг столь особенного футболиста. Если