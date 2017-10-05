Хайнкес подтвердил, что получил предложение возглавить «Баварию»
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Ранее издание Bild сообщало, что Хайнкес возглавит «Баварию» до конца сезона.
«Пока ничего окончательно не решено. Я должен все проанализировать, поскольку последний раз я работал в клубе четыре с половиной года назад, футбол изменился с тех пор», — сказал Хайнкес, которого цитирует Rheinische Post.
По словам 72-летнего тренера, он провел встречи с руководством «Баварии». Президент клуба Ули Хенесс, председатель правления
В чемпионате Германии после семи туров «Бавария» с 14 очками занимает второе место, отставая на пять баллов от лидера — дортмундской «Боруссии».
Хайнкес ранее трижды возглавлял «Баварию», последний раз в 2011—2013 годах, после чего объявил о завершении тренерской карьеры. Он привел мюнхенцев к победе в бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии в 2013 году, в 1989 и 1990 годах сделал клуб чемпионом Германии.