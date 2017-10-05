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16:38 (мск), источник: Р-Спорт

Хайнкес подтвердил, что получил предложение возглавить «Баварию»

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Юпп Хайнкес подтвердил, что получил предложение вновь стать главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария», который в конце сентября покинул Карло Анчелотти.

Источник: Reuters

Ранее издание Bild сообщало, что Хайнкес возглавит «Баварию» до конца сезона.

«Пока ничего окончательно не решено. Я должен все проанализировать, поскольку последний раз я работал в клубе четыре с половиной года назад, футбол изменился с тех пор», — сказал Хайнкес, которого цитирует Rheinische Post.

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По словам 72-летнего тренера, он провел встречи с руководством «Баварии». Президент клуба Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич попросил его встать во главе команды до лета 2018 года. «Обсуждались многие вопросы», — добавил Хайнкес.

В чемпионате Германии после семи туров «Бавария» с 14 очками занимает второе место, отставая на пять баллов от лидера — дортмундской «Боруссии».

Хайнкес ранее трижды возглавлял «Баварию», последний раз в 2011—2013 годах, после чего объявил о завершении тренерской карьеры. Он привел мюнхенцев к победе в бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии в 2013 году, в 1989 и 1990 годах сделал клуб чемпионом Германии.

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