Хайнкес подтвердил, что получил предложение возглавить «Баварию»

Источник: Reuters

Ранее издание Bild сообщало, что Хайнкес возглавит «Баварию» до конца сезона.

«Пока ничего окончательно не решено. Я должен все проанализировать, поскольку последний раз я работал в клубе четыре с половиной года назад, футбол изменился с тех пор», — сказал Хайнкес, которого цитирует Rheinische Post.

По словам 72-летнего тренера, он провел встречи с руководством «Баварии». Президент клуба Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич попросил его встать во главе команды до лета 2018 года. «Обсуждались многие вопросы», — добавил Хайнкес.

В чемпионате Германии после семи туров «Бавария» с 14 очками занимает второе место, отставая на пять баллов от лидера — дортмундской «Боруссии».