Facebook может приобрести права на трансляцию матчей чемпионата Англии

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«Я не исключаю этого, — заявил Рид. — Английская футбольная премьер-лига является важным партнером для нас, и мы тесно сотрудничаем с ней, но пока рано говорить о покупке прав».

В 2018 году права на трехлетнюю трансляцию чемпионата Англии будут выставлены на аукцион. В 2015 году Английская футбольная премьер-лига продала телеправа компаниям Sky и BT Sport до 2019 года за рекордные в истории футбола $7,8 млрд.

Ранее Facebook договорилась о покупке прав на трансляцию матчей Главной бейсбольной лиги и Главной футбольной лиги (профессиональные североамериканские спортивные лиги). С января 2017 года компания транслировала более 3500 спортивных мероприятий.

Компания Facebook является владельцем одноименной социальной сети, бесплатного приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram, мессенджером WhatsApp и технологичной компанией Oculus VR.