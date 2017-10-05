Facebook может приобрести права на трансляцию матчей чемпионата Англии
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид не исключил, что компания выкупит права на трансляцию матчей чемпионата Англии по футболу. Рида цитирует американский телеканал ESPN.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не исключаю этого, — заявил Рид. — Английская футбольная
В 2018 году права на трехлетнюю трансляцию чемпионата Англии будут выставлены на аукцион. В 2015 году Английская футбольная
Ранее Facebook договорилась о покупке прав на трансляцию матчей Главной бейсбольной лиги и Главной футбольной лиги (профессиональные североамериканские спортивные лиги). С января 2017 года компания транслировала более 3500 спортивных мероприятий.
Компания Facebook является владельцем одноименной социальной сети, бесплатного приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram, мессенджером WhatsApp и технологичной компанией Oculus VR.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter