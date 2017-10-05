«Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор фанатам «Барселоны»

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Мадридский клуб объяснил своё решение проблемами с логистикой на новом стадионе «Ванда Метрополитано», вместимость которого составляет 68 000 человек.



1 октября в Каталонии проходил референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.