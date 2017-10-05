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5 октября 2017, 0:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор фанатам «Барселоны»

Мадридский «Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор на матч восьмого тура испанской Примеры с «Барселоной», информирует пресс-служба «матрасников». Встреча запланирована на 14 октября.

Мадридский <span class=error>Атлетико</span> не будет продавать билеты на гостевой сектор на матч восьмого тура испанской Примеры с Барселоной информирует <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>матрасников</span>. Увеличить
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Мадридский клуб объяснил своё решение проблемами с логистикой на новом стадионе «Ванда Метрополитано», вместимость которого составляет 68 000 человек.

1 октября в Каталонии проходил референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.

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