«Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор фанатам «Барселоны»
Мадридский «Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор на матч восьмого тура испанской Примеры с «Барселоной», информирует
пресс-служба «матрасников». Встреча запланирована на 14 октября.
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