Bild: Главным тренером «Баварии» до конца сезона будет Хайнкес

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28 сентября «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Карло Анчелотти отправлен в отставку. Вместе с Анчелотти команду покинули и все его помощники. Временно исполнять обязанности главного тренера был назначен 40-летний Вилли Саньоль.

Хайнкес возглавлял мюнхенскую «Баварию» трижды. В последний раз он покинул клуб в 2013 году, оформив с мюнхенцами требл, и после этого не работал тренером, завершив карьеру.