Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31223641/
5 октября 2017, 0:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Bild: Главным тренером «Баварии» до конца сезона будет Хайнкес

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес близок к возвращению в клуб. 72-летний специалист возглавит команду и будет руководить ей до конца сезона, утверждает Bild.

Бывший главный тренер Баварии <span class=error>Юпп</span> Хайнкес близок к возвращению в клуб. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

28 сентября «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Карло Анчелотти отправлен в отставку. Вместе с Анчелотти команду покинули и все его помощники. Временно исполнять обязанности главного тренера был назначен 40-летний Вилли Саньоль.

Хайнкес возглавлял мюнхенскую «Баварию» трижды. В последний раз он покинул клуб в 2013 году, оформив с мюнхенцами требл, и после этого не работал тренером, завершив карьеру.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я