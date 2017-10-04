Жавнерчик: Никакого зла на БАТЭ не держу, испытываю к нему особые чувства

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«За карьеру у меня было не много команд. И так вышло, что под закат карьеры пришлось покинуть свой клуб и оказаться в «Динамо». Но к БАТЭ по-прежнему испытываю особые чувства. Там делал первые шаги в футболе.