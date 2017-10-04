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4 октября 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жавнерчик: Никакого зла на БАТЭ не держу, испытываю к нему особые чувства

Игрок минского «Динамо» Максим Жавнерчик, известный в России по выступлению за «Кубань» с 2009 по 2014 год, отметил, что не испытывает негативных чувств к борисовскому БАТЭ, откуда ушёл по ходу нынешнего сезона.

Игрок минского Динамо Максим Жавнерчик известный в России по выступлению за Кубань с 2009 по 2014 год отметил что не испытывает негативных чувств к <span class=error>борисовскому</span> <span class=error>БАТЭ</span> откуда ушёл по ходу нынешнего сезона. Увеличить
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«За карьеру у меня было не много команд. И так вышло, что под закат карьеры пришлось покинуть свой клуб и оказаться в «Динамо». Но к БАТЭ по-прежнему испытываю особые чувства. Там делал первые шаги в футболе.

В любом случае, благодарен борисовскому клубу за годы, которые там провёл. Искренне желаю им удачи и всегда буду переживать за ребят, там выступающих. Никакого зла на бывшую команду не держу. Вероятно, не носил бы сейчас динамовскую футболку, если бы когда-то не играл за БАТЭ, — сказал игрок в эфире программы «Спорт-кадр».

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