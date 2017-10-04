Жавнерчик: Никакого зла на БАТЭ не держу, испытываю к нему особые чувства
Игрок минского «Динамо» Максим Жавнерчик, известный в России по выступлению за «Кубань» с 2009 по 2014 год, отметил, что не испытывает негативных чувств к борисовскому БАТЭ, откуда ушёл по ходу нынешнего сезона.
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«За карьеру у меня было не много команд. И так вышло, что под закат карьеры пришлось покинуть свой клуб и оказаться в «Динамо». Но к БАТЭ
В любом случае, благодарен борисовскому клубу за годы, которые там провёл. Искренне желаю им удачи и всегда буду переживать за ребят, там выступающих. Никакого зла на бывшую команду не держу. Вероятно, не носил бы сейчас динамовскую футболку, если бы
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