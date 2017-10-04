Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31222911/
4 октября 2017, 22:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко: Есть много недоброжелателей, которые ждут, когда я сыграю плохо

Украинский форвард дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о критике в свой адрес.

Украинский форвард дортмундской <span class=error>Боруссии</span> Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о критике в свой адрес. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Всегда стараюсь на каждой тренировке и в каждой игре отдавать все силы, тогда на поле есть результат. Бывают матчи, где всё хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю прессу, в том числе и нашу, и сейчас все хвалят, всё хорошо. Но я знаю, что при первой неудачной игре, при первой осечке будет критика, и я к этому готов.

Неудачные игры бывают у всех, даже у Месси, и я к этому абсолютно нормально отношусь. Знаю, что есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда Ярмоленко сыграет плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одним стимулом выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как “Боруссия” Дортмунд», — цитирует Ярмоленко 1927.kiev.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я