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4 октября 2017, 18:50 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже акций ФК «Арсенал»

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов не ведет переговоров о продаже принадлежащих ему 30% акций английского футбольного клуба «Арсенал». Заявление Усманова в своем Facebook приводит журналист агентства AP Роб Харрис.

Ранее британское издание Guardian сообщило, что американский предприниматель Стэн Кронке, который владеет 67% акций клуба, сделал Усманову предложение о покупке доли россиянина в «Арсенале» за €592 млн.

«В свете появившейся информации я хочу заявить, что не веду никаких переговоров с господином Кронке о продаже моих акций, — говорится в заявлении Усманова. — Мой интерес к “Арсеналу” с самого начала был долгосрочным, и мое намерение всегда заключалось в покупке дополнительных акций, если они станут доступны. Это я сделал после покупки доли моего делового партнера Фархада Мошири, увеличив свою долю с 15 до 30%, кроме того, остается в силе предложение о покупке доли главного акционера, который оценил клуб в 2 млрд фунтов».

После семи туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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Новости Зарубежного футбола

СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК «Арсенал» на сумму €592 млн

СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК «Арсенал» на сумму €592 млн

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Стэн Кронке, являющийся владельцем контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Арсенал», сделал предложение российскому бизнесмену Алишеру Усманову о покупке его доли в клубе на сумму 525 млн фунтов (примерно €592 млн). Об этом сообщает британское издание The Guardian.
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