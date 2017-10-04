Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже акций ФК «Арсенал»

Ранее британское издание Guardian сообщило, что американский предприниматель Стэн Кронке, который владеет 67% акций клуба, сделал Усманову предложение о покупке доли россиянина в «Арсенале» за €592 млн.

«В свете появившейся информации я хочу заявить, что не веду никаких переговоров с господином Кронке о продаже моих акций, — говорится в заявлении Усманова. — Мой интерес к “Арсеналу” с самого начала был долгосрочным, и мое намерение всегда заключалось в покупке дополнительных акций, если они станут доступны. Это я сделал после покупки доли моего делового партнера Фархада Мошири, увеличив свою долю с 15 до 30%, кроме того, остается в силе предложение о покупке доли главного акционера, который оценил клуб в 2 млрд фунтов».

После семи туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.