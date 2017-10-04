«Это мой последний шанс». Ройс решил покинуть «Боруссию»

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Напомним, игрок сборной Германии порвал связки колена в финале Кубка страны против «Айнтрахта» (2:1). Ожидается, что хавбек приступит к тренировкам в 2018 году.

«Я плакал, потому что не мог в полной мере отпраздновать триумф своей команды. Мне было очень тяжело. Сейчас я могу сказать, что отдал бы все свои деньги ради крепкого здоровья. Я очень люблю футбол, и главное для меня — выходить на поле.

О той травме я могу сказать, что это был самый настоящий ад. С другой стороны, я выиграл трофей. Так что, был повод порадоваться. Но травма крестообразных связок все испортила. В любом случае, человек в силах забыть про свои чувства и справиться с проблемами, — сказал полузащитник.

Согласно СМИ, основным претендентом на Ройса является «Барселона». Сам игрок подтвердил эту информацию, отметив, что встречался с руководством каталонского клуба, но отказался от перехода из-за высокой конкуренции. Среди других претендентов числятся «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

«Мной интересуются пять клубов, — говорит Ройс. — В мае следующего года мне исполнится 30 лет. Думаю, это последний шанс попробовать себя в новом месте. Я хочу быть честен, поэтому скажу вам, что сам не знаю, где и когда завершится мой футбольный путь.

Сейчас я доволен своим положением в Дортмунде, и пока не думал, что будет со мной после 2019 года. Конечно, это время не за горами. Думаю, совсем скоро настанет момент, когда мне придется все хорошенько обдумать и принять решение, — сказал немец, чьи слова приводит ESPN FC.