Спортивный директор «Ювентуса» дисквалифицирован за критику системы видеоповторов
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратти дисквалифицирован на две недели за критику системы видеоповторов. Об этом сообщает агентство AP.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ювентус» в воскресенье сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 2:2 в матче чемпионата Италии. Во втором тайме при счете 2:1 в пользу «Ювентуса» судья после видеопросмотра отменил гол нападающего туринского клуба Марио Манджукича. После этого «Аталанта» смогла сравнять счет.
Помимо дисквалификации на две недели, Паратти должен выплатить штраф в размере €20 тысяч. Паратти стал первым, кого итальянская лига дисквалифицировала за критику системы видеоповторов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter