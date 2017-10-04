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4 октября 2017, 16:45 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Спортивный директор «Ювентуса» дисквалифицирован за критику системы видеоповторов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратти дисквалифицирован на две недели за критику системы видеоповторов. Об этом сообщает агентство AP.

Помимо дисквалификации <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Паратти</span> должен выплатить штраф в размере €20 тысяч. Увеличить
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«Ювентус» в воскресенье сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 2:2 в матче чемпионата Италии. Во втором тайме при счете 2:1 в пользу «Ювентуса» судья после видеопросмотра отменил гол нападающего туринского клуба Марио Манджукича. После этого «Аталанта» смогла сравнять счет.

Помимо дисквалификации на две недели, Паратти должен выплатить штраф в размере €20 тысяч. Паратти стал первым, кого итальянская лига дисквалифицировала за критику системы видеоповторов.

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