Спортивный директор «Ювентуса» дисквалифицирован за критику системы видеоповторов

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«Ювентус» в воскресенье сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 2:2 в матче чемпионата Италии. Во втором тайме при счете 2:1 в пользу «Ювентуса» судья после видеопросмотра отменил гол нападающего туринского клуба Марио Манджукича. После этого «Аталанта» смогла сравнять счет.

Помимо дисквалификации на две недели, Паратти должен выплатить штраф в размере €20 тысяч. Паратти стал первым, кого итальянская лига дисквалифицировала за критику системы видеоповторов.