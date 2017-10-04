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4 октября 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Луи ван Гал может возглавить «Баварию» после отставки Анчелотти

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Голландский специалист Луи ван Гал является кандидатом на пост главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария», сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Голландский специалист Луи ван Гал является кандидатом на пост главного тренера мюнхенского футбольного клуба Бавария сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Увеличить
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Пост главного тренера «Баварии» стал вакантным 28 сентября, после того как его покинул Карло Анчелотти. Временно исполняющим обязанности назначен Вилли Саньоль, пришедший в клуб в июне и занимавший в штабе итальянца должность ассистента.

Ван Гал уже возглавлял «Баварию» с 2009 по 2011 год, выиграв вместе с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии и дойдя с ней до финала Лиги чемпионов, где уступил итальянскому «Интеру». Впоследствии 66-летний специалист тренировал сборную Нидерландов и английский «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в мае 2016 года и с тех пор оставался без работы.

Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» достигла договоренности о подписании контракта с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем. Также среди претендентов на вакантный пост назывался ранее работавший в «Барселоне» Луис Энрике.

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Bild: Ван Гал может вновь возглавить «Баварию»

Новым главным тренером «Баварии» может стать голландец Луи ван Гал. Как сообщает Bild, 66-летний специалист присутствовал на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против «ПСЖ» (0:3), после которого в отставку был отправлен предыдущий наставник «Баварии» Карло Анчелотти.
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