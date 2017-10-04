Луи ван Гал может возглавить «Баварию» после отставки Анчелотти
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Голландский специалист Луи ван Гал является кандидатом на пост главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария», сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
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Пост главного тренера «Баварии» стал вакантным 28 сентября, после того как его покинул Карло Анчелотти. Временно исполняющим обязанности назначен Вилли Саньоль, пришедший в клуб в июне и занимавший в штабе итальянца должность ассистента.
Ван Гал уже возглавлял «Баварию» с 2009 по 2011 год, выиграв вместе с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии и дойдя с ней до финала Лиги чемпионов, где уступил итальянскому «Интеру». Впоследствии 66-летний специалист тренировал сборную Нидерландов и английский «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в мае 2016 года и с тех пор оставался без работы.
Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» достигла договоренности о подписании контракта с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем. Также среди претендентов на вакантный пост назывался ранее работавший в «Барселоне» Луис Энрике.
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