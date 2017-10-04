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4 октября 2017, 9:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бэйл из-за травмы голени выбыл из строя на месяц

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Валлийский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл пропустит порядка одного месяца из-за повреждения голени, сообщает Marca.

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Изначально игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» на прошлой неделе. В воскресенье 28-летний форвард пропустил матч чемпионата Испании с «Эспаньолом». В понедельник во время тренировки он почувствовал дискомфорт в задней части левого бедра, после чего неприятные ощущения распространились на всю ногу.

По данным издания, в данном случае речь идет о новой травме футболиста. Именно из-за нее Бэйл вынужден был отказаться от участия в отборочных матчах чемпионата мира по футболу-2018 за сборную Уэльса против команд Грузии и Ирландии.

В текущем сезоне Бэйл провел 9 игр в составе «Реала» во всех турнирах, забив в них три мяча (два — в чемпионате Испании, еще один — в Лиге чемпионов).

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