Бэйл из-за травмы голени выбыл из строя на месяц
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Валлийский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл пропустит порядка одного месяца из-за повреждения голени, сообщает Marca.
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Видимо, что-то случилось...
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Изначально игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» на прошлой неделе. В воскресенье 28-летний форвард пропустил матч чемпионата Испании с «Эспаньолом». В понедельник во время тренировки он почувствовал дискомфорт в задней части левого бедра, после чего неприятные ощущения распространились на всю ногу.
По данным издания, в данном случае речь идет о новой травме футболиста. Именно
В текущем сезоне Бэйл провел 9 игр в составе «Реала» во всех турнирах, забив в них три мяча (два — в чемпионате Испании, еще один — в Лиге чемпионов).
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