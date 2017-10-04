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4 октября 2017, 1:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Bild: Ван Гал может вновь возглавить «Баварию»

Новым главным тренером «Баварии» может стать голландец Луи ван Гал. Как сообщает Bild, 66-летний специалист присутствовал на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против «ПСЖ» (0:3), после которого в отставку был отправлен предыдущий наставник «Баварии» Карло Анчелотти.

Новым главным тренером Баварии может стать голландец Луи ван <span class=error>Гал</span>. Увеличить
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Ван Гал уже работал с «Баварией» с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее появилась информация, что руководство «Баварии» достигло договорённости с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем.

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