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3 октября 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК «Арсенал» на сумму €592 млн

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Стэн Кронке, являющийся владельцем контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Арсенал», сделал предложение российскому бизнесмену Алишеру Усманову о покупке его доли в клубе на сумму 525 млн фунтов (примерно €592 млн). Об этом сообщает британское издание The Guardian.

СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК Арсенал на сумму €592 млн - Фото Увеличить
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Текущая доля Кронке в «Арсенале» составляет 67%. В активе Усманова 30,04% акций.

Ранее сообщалось, что Усманов, владеющий 30% акций клуба, намерен приобрести контрольный пакет акций «Арсенала» у Кронке за $2,3 млрд, однако американский предприниматель ответил отказом. При этом Усманов заявлял, что не намерен отказываться от идеи увеличить свою долю акций клуба.

После семи туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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