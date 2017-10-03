СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК «Арсенал» на сумму €592 млн

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Текущая доля Кронке в «Арсенале» составляет 67%. В активе Усманова 30,04% акций.

Ранее сообщалось, что Усманов, владеющий 30% акций клуба, намерен приобрести контрольный пакет акций «Арсенала» у Кронке за $2,3 млрд, однако американский предприниматель ответил отказом. При этом Усманов заявлял, что не намерен отказываться от идеи увеличить свою долю акций клуба.

После семи туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.